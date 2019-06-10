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Адвокат Мамаева: «Надеемся, что Павла выпустят на свободу из зала суда»

сегодня, 13:21

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, надеется, что 13 июня Мосгорсуд после рассмотрения апелляции примет решение в пользу футболиста и отпустит его на свободу.

Мы вновь обратились к суду с просьбой переквалифицировать статью. В частности, убрать обвинения в побоях относительно Сергея Гайсина. Один удар — это один удар, не побои.

Есть все основания надеяться на то, что наших подзащитных выпустят на свободу из зала суда. По сути, это самое обычное дело, за мои 19 лет адвокатуры — самое простое! Все прекрасно понимают, какая квалификация должна быть у этого дела, а на деле мы играем в кошки-мышки.

Напомним, что в мае Мамаев был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы. 

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   77 / 748
сегодня в 15:17
Свиньи затряслись, конкурента выпускают.
spartach n1
spartach n1
   122 / 748
сегодня в 14:00
Догонят и ещё добавят,нельзя неадеквата к людям выпускать,самое место на повале !
И его подружку кокорина до кучи))
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 748
сегодня в 13:44
Давно пора выпускать сидельцев. Гыгыгы
борька
борька
   225 / 748
сегодня в 13:35
Свободу Кокорину и Мамаеве! Позор правосудию! Цинизм власти зашкаливает!
Ждем ребят на свободе! Долой проивол!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 748
сегодня в 13:25
дай бог
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