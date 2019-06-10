Адвокат Мамаева: «Надеемся, что Павла выпустят на свободу из зала суда»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» , надеется, что 13 июня Мосгорсуд после рассмотрения апелляции примет решение в пользу футболиста и отпустит его на свободу.

Мы вновь обратились к суду с просьбой переквалифицировать статью. В частности, убрать обвинения в побоях относительно Сергея Гайсина. Один удар — это один удар, не побои.

Есть все основания надеяться на то, что наших подзащитных выпустят на свободу из зала суда. По сути, это самое обычное дело, за мои 19 лет адвокатуры — самое простое! Все прекрасно понимают, какая квалификация должна быть у этого дела, а на деле мы играем в кошки-мышки.