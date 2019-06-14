Луценко покинул «Динамо»

сегодня, 14:49

Центральный нападающий «Динамо» покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

32-летний футболист выступал за «Динамо» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за «бело-голубых» 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

«Евгений, спасибо за эти три года, за твои голы, игру и профессионализм, за вклад в возрождение „Динамо“. Желаем удачи в дальнейшей карьере! Мы знаем, что ты всегда с гордостью носил футболку с буквой „Д“ на груди и верим, что команда, частью которой ты был, останется в твоём сердце навсегда!» — говорится в сообщении клуба.