ГлавнаяНовости

Луценко покинул «Динамо»

сегодня, 14:49

Центральный нападающий «Динамо» Евгений Луценко покинул клуб в связи с истечением срока контракта. 

32-летний футболист выступал за «Динамо» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за «бело-голубых» 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

«Евгений, спасибо за эти три года, за твои голы, игру и профессионализм, за вклад в возрождение „Динамо“. Желаем удачи в дальнейшей карьере! Мы знаем, что ты всегда с гордостью носил футболку с буквой „Д“ на груди и верим, что команда, частью которой ты был, останется в твоём сердце навсегда!» — говорится в сообщении клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Рубин» подписал Дюпина
Вчера, 18:01 ФотоКомментарии4
ОфициальноЗакиров перешел из «Анжи» в «Рубин»
Вчера, 16:44 ФотоКомментарии5
ОфициальноГарбуз вновь стал игроком «Енисея»
Вчера, 12:06 Комментарии6
ОфициальноХольмен ушел из «Динамо»
12 июня Комментарии5
Официально«Ахмат» подписал вратаря молодежной сборной России
12 июня ФотоКомментарии2
ОфициальноЛебеденко и Рязанцев перешли в «Торпедо»
11 июня Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 751
сегодня в 15:01
Динамо нужны хорошие нападающие, но не такие как Луценко, который гробил моменты создаваемые командой. Потому и отпустили парня с миром.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100