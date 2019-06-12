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Хольмен ушел из «Динамо»

сегодня, 21:20

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Шведский футболист пополнил состав «Динамо» в зимнее межсезонье кампании-2015/16. Всего он провел за команду 92 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

«Себастьян, мы благодарим тебя за годы, в которые ты защищал честь нашего клуба, за самоотверженную игру и профессионализм в тренировочном процессе. Желаем удачи в дальнейшей карьере и надеемся, что „Динамо“ навсегда останется в твоём сердце как важная часть жизни, о который ты будешь вспоминать с теплотой и гордостью!» — гласит заявление «бело-голубых».

Сообщалось, что Хольмен может продолжить карьеру в Греции

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gentlewolf
gentlewolf
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сегодня в 21:59
И даже не знаю что сказать парню в след.
Топтали его частенько, щуплый он, хоть вроде и с пасиком.
Наверное пусть ему улыбнется удача в другом клубе другой страны.
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