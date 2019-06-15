Данченко: «Рад, что подписал контракт с таким клубом, как „Рубин“»

Украинский защитник прокомментировал свой переход из «Шахтера» в «Рубин».

Впечатления хорошие, положительные. Рад, что подписал контракт с таким клубом. Доволен и готов принять участие в первом тренировочном занятии. Я получил предложение после конца чемпионата. Подумал, всё взвесил, и принял положительное решение.

Из игроков знаю только двоих — Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал «Рубину», также знаю Олега Кузьмина​, думаю, что они будут развиваться и станут хорошими тренерами.