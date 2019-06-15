ГлавнаяНовости

Данченко: «Рад, что подписал контракт с таким клубом, как „Рубин“»

сегодня, 19:42

Украинский защитник Олег Данченко прокомментировал свой переход из «Шахтера» в «Рубин».

Впечатления хорошие, положительные. Рад, что подписал контракт с таким клубом. Доволен и готов принять участие в первом тренировочном занятии. Я получил предложение после конца чемпионата. Подумал, всё взвесил, и принял положительное решение. 

Из игроков знаю только двоих — Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал «Рубину», также знаю Олега Кузьмина​, думаю, что они будут развиваться и станут хорошими тренерами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Я не знаю, что будет со мной дальше», - Глушаков обратился к фанатам
Сегодня, 19:39 Комментарии1
Федотов: «Сутормин был готов перенести свадьбу ради сборной»
Сегодня, 16:36 Комментарии9
Глушаков ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
Сегодня, 13:41 Комментарии23
Тимофеев: «Восхитительно вернуться в „Спартак“»
Сегодня, 12:58 Комментарии17
Рассказов: «Восстановление еще предстоит»
Сегодня, 12:13 Комментарии1
Вартапетов: «Травм в „Спартаке“ стало гораздо меньше»
Сегодня, 09:49 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100