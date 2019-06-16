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Недвед поговорит с Райолой о трансферах Погба и де Лигта

сегодня, 09:12

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед cегодня вылетает в Монте-Карло, где встретится с известным агентом Мино Райолой, сообщает La Gazzetta dello Sport и Tuttosport.

В первую очередь Недвед намерен обсудить трансфер полузащитника МЮ Поля Погба. За игрока сражается еще и «Реал», но главная проблема в том, что МЮ хочет получить за француза 150 млн евро. «Юве» попытается снизить цену, предложив включить в сделку Пауло Дибалу, Дугласа Косту или Жоау Канселу.

Также Райола представляет защитника «Аякса» Матийса де Лигта, который, как говорят, находится в шаге от перехода в ПСЖ. Недвед намерен узнать у агента, можно ли еще отменить эту сделку и сделать встречное предложение.

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