Недвед поговорит с Райолой о трансферах Погба и де Лигта

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Вице-президент «Ювентуса» cегодня вылетает в Монте-Карло, где встретится с известным агентом Мино Райолой, сообщает La Gazzetta dello Sport и Tuttosport.

В первую очередь Недвед намерен обсудить трансфер полузащитника МЮ . За игрока сражается еще и «Реал», но главная проблема в том, что МЮ хочет получить за француза 150 млн евро. «Юве» попытается снизить цену, предложив включить в сделку Пауло Дибалу, Дугласа Косту или Жоау Канселу.