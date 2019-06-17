СМИ: Испанец Докампо займет пост главного тренера «Рубина»

По информации источника, испанский специалист Эдуардо Докампо формально займет должность главного тренера «Рубина», поскольку у исполняющего обязанности главного тренера Романа Шаронова пока нет необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro.
Докампо в ближайшее время получит разрешение на работу в России и приступит к работе. Стоит отметить, что испанец уже работал в клубе в академии казанской команды.
Будет кобыл и бомжей наказывать(((
ХА ХА ХА ХА
Будет кобыл и бомжей наказывать(((
ХА ХА ХА ХА
Бекеич с большим трудом распихал наследие одного испанца...,и вот решили наступить еще раз,на те же самые грабли...(((
Бекеич с большим трудом распихал наследие одного испанца...,и вот решили наступить еще раз,на те же самые грабли...(((