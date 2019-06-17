СМИ: Испанец Докампо займет пост главного тренера «Рубина»

сегодня, 12:15

По информации источника, испанский специалист Эдуардо Докампо формально займет должность главного тренера «Рубина», поскольку у исполняющего обязанности главного тренера пока нет необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro.

Докампо в ближайшее время получит разрешение на работу в России и приступит к работе. Стоит отметить, что испанец уже работал в клубе в академии казанской команды.