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СМИ: Испанец Докампо займет пост главного тренера «Рубина»

сегодня, 12:15

По информации источника, испанский специалист Эдуардо Докампо формально займет должность главного тренера «Рубина», поскольку у исполняющего обязанности главного тренера Романа Шаронова пока нет необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro.

Докампо в ближайшее время получит разрешение на работу в России и приступит к работе. Стоит отметить, что испанец уже работал в клубе в академии казанской команды.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   382 / 744
сегодня в 12:45
Зиц-председатель
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   63 / 744
сегодня в 12:42
😲
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил STVA 1
   37 / 744
сегодня в 12:39
Надеюсь он реально формально , а то один уже был .
Это тот, который потом стал успешным тренером в АПЛ?))
STVA 1
STVA 1
   30 / 744
сегодня в 12:33
Надеюсь он реально формально , а то один уже был .
FILL3286
FILL3286
   11 / 744
сегодня в 12:30
Удачи ему!
Будет кобыл и бомжей наказывать(((
ХА ХА ХА ХА
rubinovyi2
rubinovyi2
   316 / 744
сегодня в 12:27


Бекеич с большим трудом распихал наследие одного испанца...,и вот решили наступить еще раз,на те же самые грабли...(((
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