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Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»

сегодня, 16:07

Пресс-служба «Челси» сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

Итальянский тренер переходит на аналогичную должность в туринский «Ювентус», как это и ожидалось ранее.

Ходят разговоры, что новым главным тренером «Челси» станет Фрэнк Лэмпард

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 16:58
Интересно, Игуаина вернет в Ювентус?
nedved10
nedved10
сегодня в 16:53
Фанаты Челси так радуются:) забывая,что английские тренера физруки и в скором времени начнут хаять Лэмпарда.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:52
Неизвестно, получится ли...
spartach091
spartach091
сегодня в 16:52
Моуриньо камбэкается на стэмфорд бридж? Про лэмпса не верится чет
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:48
Удачи!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 16:45
Придется Кристине дедушкину командную игру полюбить. Ну или наоборот.
Ну хоть автобуса не будет.
Action
Action
сегодня в 16:43
Наконец-то
dimagas1
dimagas1 ответил Igo0rek
сегодня в 16:39
Ну теперь хоть в Италии интрига оживет xD
Сомнительно у договорентуса состав мощнее чем у всех конкурентов,даже если никого покупать не будут.
Ми Ша
Ми Ша ответил Igo0rek
сегодня в 16:36
Вполне возможно, что предстоящий сезон сериала будет самым интригующим за последние 10 лет. Конте взбодрит Интер, Наполи тоже планирует усилится, а Ювентус купит максимум одного нормального игрока + бесплатный багаж в виде Ремси, в общем принципиально сильнее точно не станут.
drug01
drug01
сегодня в 16:35
Ждём результат!
allemz
allemz
сегодня в 16:32
Блокнот пусть в Италии доказывает силу саррибола. Хотя я бы еще посмотрел на него во втором сезоне у руля синих.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:28
Ну теперь хоть в Италии интрига оживет xD
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:27
Это настолько тупо, насколько это вообще возможно...
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 16:25
Ну что же. Удачи деду! )) добро пожаловать в Турин!
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 16:24
Раз уж пошло такое дело, может Погба ещё заберут)).
George-CFC
George-CFC ответил ROMA DROGBA
сегодня в 16:19
Как говорится: игроки приходят и уходят, а Швилли остаётся...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил George-CFC
сегодня в 16:18
Ещё и Игуаина не будет в Челси, просто супер. Если Сарри купит Морату и Виллиана - то возможно станет для меня чуть лучше Сколари
Вилли тут навострился десятку себе забрать.

Тащилой быть собрался
George-CFC
George-CFC ответил cska plus
сегодня в 16:17
Официальный сайт Челси.
George-CFC
George-CFC
сегодня в 16:17
Ещё и Игуаина не будет в Челси, просто супер. Если Сарри купит Морату и Виллиана - то возможно станет для меня чуть лучше Сколари
311
311
сегодня в 16:16
Удачи Сарри в Ювентусе и спасибо за еврокубок!)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:16
Игуаина пускай с собой забирает)
cska plus
cska plus
сегодня в 16:16
Пока не будет официального сообщения, не очень то и верится.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 16:15
Это плюс для Челси.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 16:11
Ювентус красаучеги топа-ря к себе наконец-то заберут.Может еще Мората нужен?))))
George-CFC
George-CFC
сегодня в 16:11
Спасибо, Ювентусу, что забрали этого тренера и этот «стиль».
Ждём СуперФрэнки!!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 16:11
Этот с авентусом в ЛЧ и до четверть финала не дойдет!! ХАХАХА
Верим в физрука
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:10
ЕЕЕЕХУУУУУ!
Спасибо Ювентус!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:09
Это уже похоже на бракоразводный процесс!! ☝️
Left Boy
Left Boy
сегодня в 16:08
минус сага
Тарасобаня.
Тарасобаня.
сегодня в 16:08
Почти не верится, об этом говорят каждый день.
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