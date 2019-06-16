Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»

Пресс-служба «Челси» сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.
Итальянский тренер переходит на аналогичную должность в туринский «Ювентус», как это и ожидалось ранее.
Ходят разговоры, что новым главным тренером «Челси» станет Фрэнк Лэмпард.
Ну хоть автобуса не будет.
Ну хоть автобуса не будет.
Тащилой быть собрался
Тащилой быть собрался
Ждём СуперФрэнки!!!
Ждём СуперФрэнки!!!
Верим в физрука
Верим в физрука
Спасибо Ювентус!
Спасибо Ювентус!