Плетикоса: «ЧМ-2018 улучшил отношения между Хорватией и Россией»

Бывший голкипер сборной Хорватии отметил, что успешное выступление «шашечных» на ЧМ -2018 способствовало улучшению отношений между Россией и Хорватией. Напомним, в финальном поединке мундиаля хорваты уступили Франции (2:4).

Мне по-прежнему очень приятно вспоминать положительные эмоции с прошедшего чемпионата, в Хорватии люди живут той победой. На турнире весь мир услышал о футболе хорватской команды, мы играли с огромной мотивацией, эмоциями, людям это понравилось. Причем успешный результат нашей сборной на чемпионате мира имеет значение не только для футбола, но и для бизнеса - между Россией и Хорватией улучшаются отношения во многих сферах. Не зря мы в Хорватии говорим, что лучшими послами страны являются спортсмены.