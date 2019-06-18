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Плетикоса: «ЧМ-2018 улучшил отношения между Хорватией и Россией»

сегодня, 08:46

Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса отметил, что успешное выступление «шашечных» на ЧМ-2018 способствовало улучшению отношений между Россией и Хорватией. Напомним, в финальном поединке мундиаля хорваты уступили Франции (2:4).

Мне по-прежнему очень приятно вспоминать положительные эмоции с прошедшего чемпионата, в Хорватии люди живут той победой. На турнире весь мир услышал о футболе хорватской команды, мы играли с огромной мотивацией, эмоциями, людям это понравилось. Причем успешный результат нашей сборной на чемпионате мира имеет значение не только для футбола, но и для бизнеса - между Россией и Хорватией улучшаются отношения во многих сферах. Не зря мы в Хорватии говорим, что лучшими послами страны являются спортсмены.

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Аксинья
Аксинья
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сегодня в 09:03
Благодаря стараниям Виды точно...
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