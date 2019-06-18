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Себальос: «Категорически отрицаю слова, которые мне приписывают в СМИ»

сегодня, 05:36

Полузащитник «Реала» Дани Себальос в своём «твиттере» опроверг растиражированные испанскими СМИ новости о конфликте с главным тренером Зинедином Зиданом. В частности, в прессе сообщалось о том, что наставник «Реала» сообщил игроку, что не видит его в составе команды, а тот ответил, что «тоже не хочет с ним работать».

В связи с информацией, опубликованной сегодня в некоторых СМИ, которые я предпочёл бы не называть, я хочу заявить, что ни один из моих личных разговоров с кем-либо из штаба «Реала» не проходил на людях.

Я категорически отрицаю приписываемые мне высказывания. Наконец, я считаю, что это крайне непрофессионально и неуместно – публиковать такие лживые новости. Особенно когда мы со сборной Испании ведём борьбу на таком важном турнире, как молодёжный чемпионат Европы.

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Incredulous
Incredulous
   92 / 730
сегодня в 06:27
Такие новости обычно вытекают из дешёвых изданий, не имеющих своих инсайдеров, и главным источником этих новостей в 90% являются личные фантазии самих журналюг.
mihaluch
mihaluch
   118 / 730
сегодня в 06:01
Надо же как-то журналюгам на хлеб зарабатывать.
Sergey Z
Sergey Z
   167 / 730
сегодня в 05:45
СМИ - есть СМИ.
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