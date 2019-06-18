Себальос: «Категорически отрицаю слова, которые мне приписывают в СМИ»

Полузащитник «Реала» в своём «твиттере» опроверг растиражированные испанскими СМИ новости о конфликте с главным тренером . В частности, в прессе сообщалось о том, что наставник «Реала» сообщил игроку, что не видит его в составе команды, а тот ответил, что «тоже не хочет с ним работать».

В связи с информацией, опубликованной сегодня в некоторых СМИ , которые я предпочёл бы не называть, я хочу заявить, что ни один из моих личных разговоров с кем-либо из штаба «Реала» не проходил на людях.

Я категорически отрицаю приписываемые мне высказывания. Наконец, я считаю, что это крайне непрофессионально и неуместно – публиковать такие лживые новости. Особенно когда мы со сборной Испании ведём борьбу на таком важном турнире, как молодёжный чемпионат Европы.