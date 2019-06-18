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Сакки: «Сарри на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино»

сегодня, 07:18

Известный в прошлом итальянский специалист Арриго Сакки прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса».

Назначение Сарри – это революционное решение для «Ювентуса» и очень важное, ведь у этого клуба огромная история и такое же число поклонников. Если бы туринцы начали играть в более дерзкий и современный футбол, это могло бы по-настоящему помочь развитию итальянского футбола в целом.

Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино. Они обладают таким же видением футбола.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 732
сегодня в 08:25
Уберите фанов Челси и алемза от этой новости
Зидан 1972
Зидан 1972
   246 / 732
сегодня в 08:08
Но им далеко до Анчелотти Зидана!
АС35
АС35
   5 / 732
сегодня в 08:04
Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино. Они обладают таким же видением футбола.

Бред)
Metropolis
Metropolis
сегодня в 07:57
На счет Клоппа и Гвардиолы, сомневаюсь, что он на их уровне.
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