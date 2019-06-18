Сакки: «Сарри на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино»

Известный в прошлом итальянский специалист прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ювентуса».

Назначение Сарри – это революционное решение для «Ювентуса» и очень важное, ведь у этого клуба огромная история и такое же число поклонников. Если бы туринцы начали играть в более дерзкий и современный футбол, это могло бы по-настоящему помочь развитию итальянского футбола в целом.

Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино. Они обладают таким же видением футбола.