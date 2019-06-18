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Реднапп: «Считаю, что Лэмпард возглавит „Челси“»

сегодня, 07:06

Известный английский тренер Харри Реднапп прокомментировал информацию о том, что его племянник Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Челси».

Если «Челси» зовёт к себе, ему будет трудно им отказать.

По моему личному мнению, он станет главным тренером «Челси». Мне кажется, что это должно произойти.

Это беспроигрышная ситуация, за исключением того, если он финиширует за пределами первой шестёрки. Любое место в топ-6 будет нормальным, однако выход в Лигу чемпионов будет означать, что это был хороший сезон.

Никто не ожидает от него финиша на первой, второй или, может, третьей строчке. Если он выведет команду в Лигу чемпионов, это будет успехом.

Владелец «Челси» Роман Абрамович, по слухам, гарантировал Лэмпарду как минимум два сезона у руля «синих».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 732
сегодня в 08:01
Реднапп еще не сказал свое последнее слово
cska plus
cska plus
   8 / 732
сегодня в 07:30
Пусть возглавит а мы посмотрим.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   232 / 732
сегодня в 07:12
С нынешним составом Лэмпард отправит Челси в Чемпионшип
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