Реднапп: «Считаю, что Лэмпард возглавит „Челси“»

Известный английский тренер прокомментировал информацию о том, что его племянник близок к тому, чтобы возглавить «Челси».

Если «Челси» зовёт к себе, ему будет трудно им отказать.

По моему личному мнению, он станет главным тренером «Челси». Мне кажется, что это должно произойти.

Это беспроигрышная ситуация, за исключением того, если он финиширует за пределами первой шестёрки. Любое место в топ-6 будет нормальным, однако выход в Лигу чемпионов будет означать, что это был хороший сезон.

Никто не ожидает от него финиша на первой, второй или, может, третьей строчке. Если он выведет команду в Лигу чемпионов, это будет успехом.