Видаль: «Санчесу был нужен этот гол»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль порадовался за нападающего «Манчестер Юнайтед» и своего партнёра по национальной команде Алексиса Санчеса, который отличился голом в матче Кубка Америки против Японии (4:0).
Алексис нуждался в этом голе. У него был трудный год, и этот мяч придаст ему уверенности.
Также Видаль поделился ожиданиями от предстоящей игры с Эквадором.
Теперь мы должны сфокусироваться на грядущей встрече. Мы знаем, что если будем продолжать прогрессировать, то можем быть очень опасной командой.