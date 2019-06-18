Видаль: «Санчесу был нужен этот гол»

сегодня, 07:25

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили порадовался за нападающего «Манчестер Юнайтед» и своего партнёра по национальной команде , который отличился голом в матче Кубка Америки против Японии (4:0).

Алексис нуждался в этом голе. У него был трудный год, и этот мяч придаст ему уверенности.

Также Видаль поделился ожиданиями от предстоящей игры с Эквадором.