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Видаль: «Санчесу был нужен этот гол»

сегодня, 07:25
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония0 : 4Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль порадовался за нападающего «Манчестер Юнайтед» и своего партнёра по национальной команде Алексиса Санчеса, который отличился голом в матче Кубка Америки против Японии (4:0).

Алексис нуждался в этом голе. У него был трудный год, и этот мяч придаст ему уверенности.

Также Видаль поделился ожиданиями от предстоящей игры с Эквадором.

Теперь мы должны сфокусироваться на грядущей встрече. Мы знаем, что если будем продолжать прогрессировать, то можем быть очень опасной командой.

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