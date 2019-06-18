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Хачериди не исключил возможность перехода в клуб из России

сегодня, 06:04

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди прокомментировал переход бывшего партнёра по сборной Украины Ярослава Ракицкого в «Зенит», а также не исключил возможность того, что сам может продолжить карьеру в России.

С Ракицким не поддерживаю отношений, никогда особо не общался, так, только в сборной. Кстати, парень вообще нормальный, посмеяться можно. Переход в «Зенит» – это его право играть, где он хочет. 

Не знаю какая у него была ситуация в «Шахтере», но «Зенит» – достойная команда. Наверное, предложили хорошие деньги. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но если говорить о политике… она для меня вообще в стороне. 

Перешёл бы в Россию? Не знаю, врать не буду.

А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Если два, то другое дело. Например, если есть ещё предложение из Турции, я, конечно, предпочту её. Из России предложений никогда не поступало, только разговоры.

Также Хачериди опроверг слухи о переходе в «Шахтер».

Слухи о «Шахтере»? Я десять лет отдал «Динамо» Киев. Нет, невозможно.

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