Неймар: «Больше не хочу играть за ПСЖ»

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что хочет вернуться в «Барселону».
Я больше не хочу играть за ПСЖ. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить.
Недавно президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сказал, что клуб готов расстаться с теми игроками, которые не относятся к делу должным образом. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится за свой уход из команды в 2017 году.
Барса возвращает Неймара , а реал купил бесполезного Азара.
Бейл 2
Барса возвращает Неймара , а реал купил бесполезного Азара.
Бейл 2
Понятно что это ориентированная стоимость.
Но твоим шейхам думаю будет лучше отпустить его за 150 млн и получить хоть какие то деньги чем посадить его на лавку и ждать пока закончиться 222 млн которые они отдали за Неймара.
Он не хочет играть а значит он даже может выкупить часть денег с трансфера.
Так или иначе Барса не заплатит за него 180 и выше
Понятно что это ориентированная стоимость.
Но твоим шейхам думаю будет лучше отпустить его за 150 млн и получить хоть какие то деньги чем посадить его на лавку и ждать пока закончиться 222 млн которые они отдали за Неймара.
Он не хочет играть а значит он даже может выкупить часть денег с трансфера.
Так или иначе Барса не заплатит за него 180 и выше
п.с. Я буду рад если он перейдет куда угодно, но не в РЕАЛ!
п.с. Я буду рад если он перейдет куда угодно, но не в РЕАЛ!
5 июля 2019 Неймар получает 5 лет и объявлен в розыск в Бразилии )))
5 июля 2019 Неймар получает 5 лет и объявлен в розыск в Бразилии )))
В остальном согласен , бразильцы рано завязывают с футболом, клубы, девушки, вечеринки.
В остальном согласен , бразильцы рано завязывают с футболом, клубы, девушки, вечеринки.
Дембель + 30-40 млн. и можно взять.
Дембель + 30-40 млн. и можно взять.
Но первый шаг сделан. Признал свою ошибку.
А Перес щас наверное со стула упал.
Но первый шаг сделан. Признал свою ошибку.
А Перес щас наверное со стула упал.
Дембель пусть валит в ПСЖ.
Дембель пусть валит в ПСЖ.
Вот не пойму когда у тебя есть деньги на 50 жизней, зачем еще и ещё
Вот не пойму когда у тебя есть деньги на 50 жизней, зачем еще и ещё
Копия Робиньо.
Копия Робиньо.
Это будет означать, что Неймар оказался слабаком.
Это будет означать, что Неймар оказался слабаком.