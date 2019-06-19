Неймар: «Больше не хочу играть за ПСЖ»

сегодня, 11:13

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что хочет вернуться в «Барселону».

Я больше не хочу играть за ПСЖ . Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить.

Недавно президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сказал, что клуб готов расстаться с теми игроками, которые не относятся к делу должным образом. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится за свой уход из команды в 2017 году.