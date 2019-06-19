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Неймар: «Больше не хочу играть за ПСЖ»

сегодня, 11:13

Форвард ПСЖ Неймар заявил, что хочет вернуться в «Барселону».

Я больше не хочу играть за ПСЖ. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить.

Недавно президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сказал, что клуб готов расстаться с теми игроками, которые не относятся к делу должным образом. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится за свой уход из команды в 2017 году.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   443 / 707
сегодня в 11:49
Не плюй в колодец
3ton
3ton
   354 / 707
сегодня в 11:48
У глоров реала горит и дымит сразу))
Барса возвращает Неймара , а реал купил бесполезного Азара.
Бейл 2
NGY
NGY
   21 / 707
сегодня в 11:45
Да, это скандал.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил razdvatri
   166 / 707
сегодня в 11:44
че еще расскажешь? он щас стоит 180 млн, шейхи его продадут минимум за 200
Расскажу то что вижу. На трансфермаркете Неймар стоит 150 млн.
Понятно что это ориентированная стоимость.
Но твоим шейхам думаю будет лучше отпустить его за 150 млн и получить хоть какие то деньги чем посадить его на лавку и ждать пока закончиться 222 млн которые они отдали за Неймара.
Он не хочет играть а значит он даже может выкупить часть денег с трансфера.
Так или иначе Барса не заплатит за него 180 и выше
Брулин
Брулин
   27 / 707
сегодня в 11:42
Пока самый знаменитый и хайповый глор и барыга в истории мирового футбола.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 11:38
AMaaa_777
AMaaa_777
   645 / 707
сегодня в 11:38
Welcome to Barcelona 😂😂
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Happyboy Barca
   76 / 707
сегодня в 11:37
вот и все, пацан понял
а как же вы его примете? Вы же х***ли его все эти годы ))))) Интересно будет посмотреть как вы переобуваетесь...опять...

п.с. Я буду рад если он перейдет куда угодно, но не в РЕАЛ!
razdvatri
razdvatri ответил BARCELONA-BEST
   156 / 707
сегодня в 11:35
Неймар сейчас оценивается - 140-160 млн. Дембель + 30-40 млн. и можно взять.
че еще расскажешь? он щас стоит 180 млн, шейхи его продадут минимум за 200
League1
League1 ответил Так Себе Аналитик
   40 / 707
сегодня в 11:35
Так он уходил из "Барселоны" за жирным куском в 37 миллионов евро в год, а теперь, надо думать, "Барселона" пообещала ему еще жирнее. Сомневаюсь, что он решил "вернуться домой", хотя, на мой взгляд, его домом можно, скорее, назвать ночные клубы, с понижением в зарплате. Надо думать, что это "возвращение домой" очень хорошо оплачивается.
Ещё и за публичное извинение барса отдельно ему доплатит.
Ruslan3132
Ruslan3132
   76 / 707
сегодня в 11:35
1 июля 2019 Неймар переходит в Барсу за 200млн.
5 июля 2019 Неймар получает 5 лет и объявлен в розыск в Бразилии )))
дурман
дурман ответил Так Себе Аналитик
   185 / 707
сегодня в 11:35
37 барса ему никогда не даст, ему не 21 чтоб на него так тратиться.
В остальном согласен , бразильцы рано завязывают с футболом, клубы, девушки, вечеринки.
Alex12357
Alex12357
   262 / 707
сегодня в 11:35
Даа,славянам не понять Южно-Американских футболистов,поэтому Российский футбол так процветает,что в рейтинге находится на 50-ом месте а сколько титулов ЧМ по футболу просто не счесть!!!Правда?И вы тут как скворцы щебечите!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   166 / 707
сегодня в 11:34
Неймар сейчас оценивается - 140-160 млн.
Дембель + 30-40 млн. и можно взять.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   166 / 707
сегодня в 11:34
Неймар сейчас на дне. Он ушёл чтобы стать лучше но превратился в позорище.
Но первый шаг сделан. Признал свою ошибку.
А Перес щас наверное со стула упал.
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja ответил Так Себе Аналитик
   295 / 707
сегодня в 11:32
Ты, видимо, катарского шейха совсем за идиота держишь)
По вашим словам все идиоты сидят в руководстве Барселоны )) Наивные мальчишки )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LaFur1aRoja
   13 / 707
сегодня в 11:30
Круто Барса разорвет 30ки хейтерам, впарила Неймара за 220 млн., щас обратно заберет за 100-ку ))) Чего только люди не сделают лижбы вернутся в лучший клуб мира, извинится никуда не денется ))
Ты, видимо, катарского шейха совсем за идиота держишь)
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
   295 / 707
сегодня в 11:30
Круто Барса разорвет 30ки хейтерам, впарила Неймара за 220 млн., щас обратно заберет за 100-ку ))) Чего только люди не сделают лижбы вернутся в лучший клуб мира, извинится никуда не денется ))
League1
League1 ответил mihaluch
   40 / 707
сегодня в 11:30
В Париже хорошо, а в Барселоне лучше. Рыба ищет где глубже, а Неймар где лучше.
Рыба ищет где глубже, а Неймар ищет, где больше симулянтов.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   166 / 707
сегодня в 11:30
Извинения приняты. Ждём тебя обратно.
Дембель пусть валит в ПСЖ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил дурман
   13 / 707
сегодня в 11:29
Неймар выкинул из карьеры пару лет. Вот не пойму когда у тебя есть деньги на 50 жизней, зачем еще и ещё
Так он уходил из "Барселоны" за жирным куском в 37 миллионов евро в год, а теперь, надо думать, "Барселона" пообещала ему еще жирнее. Сомневаюсь, что он решил "вернуться домой", хотя, на мой взгляд, его домом можно, скорее, назвать ночные клубы, с понижением в зарплате. Надо думать, что это "возвращение домой" очень хорошо оплачивается.
амурец
амурец ответил ОПС
   52 / 707
сегодня в 11:28
Хочу не хочу. Как ребенок.
в Барселоне у него был пример
mihaluch
mihaluch
   81 / 707
сегодня в 11:28
В Париже хорошо, а в Барселоне лучше. Рыба ищет где глубже, а Неймар где лучше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил League1
   13 / 707
сегодня в 11:26
Это будет самый позорный камбэк в истории футбола. Это будет означать, что Неймар оказался слабаком.
Как будто в этом кто-то сомневался. В "Барселоне" таких, кстати, навалом, герой "Осасун" как пример)
дурман
дурман
   185 / 707
сегодня в 11:26
Неймар выкинул из карьеры пару лет.
Вот не пойму когда у тебя есть деньги на 50 жизней, зачем еще и ещё
allemz
allemz
   33 / 707
сегодня в 11:24
А ведь этой тупице 27 лет..
Копия Робиньо.
kotmyshka
kotmyshka
   73 / 707
сегодня в 11:23
уже давно не играет, а только делает вид...
League1
League1
   40 / 707
сегодня в 11:22
Это будет самый позорный камбэк в истории футбола.
Это будет означать, что Неймар оказался слабаком.
ОПС
ОПС
   201 / 707
сегодня в 11:21
Хочу не хочу. Как ребенок.
DVL
DVL
сегодня в 11:21
Плакса
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