Автор шедевра Тюкавин и победители «Краснодара». Символическая сборная 27-го тура РПЛ

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сегодня, 00:17

Длинные выходные подарили крутые развязки.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат») – собранность тура

«Ахмат» в гостях обыграл «Краснодар», хотя «горожан» победа отправляла на чистое первое место. Но Шелия проголосовал «против». Правильно выбирал позиции в первом тайме, поэтому уверенно отражал дальние удары и страховал мячи, которые шли под перекладину. После перерыва у голкипера «Ахмата» было два крайне сложных вызова, но сыграл шикарно.

Защитники

Эли Даса («Динамо») – перехваты недели

У опытного правого латераля москвичей пять перехватов в матче против «Сочи». Не позволил Сутормину и его коллегам развернуться. Конечно, оборона Лещука привычно допустила голы в ворота «Динамо», но последнее слово оказалось именно за израильским защитником москвичей. Даса поверил в атаку на 94-й минуте матча, на его счету голевая передача на Нгамалё.

Матиас Перес («Оренбург») – активность тура

У Переса есть грех в матче против «Крыльев Советов», не успел закрыть удар Рахмановича, но выстрел был плотным и точным. Это не ошибка, просто не выручил. Зато центральный защитник уверенно реализовал пенальти и собрал много удачных действий при борьбе один в один. У Матиаса 5 отборов, 4 перехвата и 4 выноса мяча, а его команда в итоге победила самарцев.

Итало («Урал») – навес недели

Молодой центральный защитник «Урала» против «Балтики» закрыл левый фланг. Именно подача бразильца на 94-й минуте поединка стала победной, Ионов забил ударом головой. У Итало были достойные соперники на фланге, но в итоге команда Ганчаренко вышла победительницей в сложнейшем поединке. «Урал» оторвался от «Балтики» на два пункта в борьбе за выживание.

Дуглас Сантос («Зенит») – хитрость тура

«Зенит» ужасно сыграл в первом тайме в Воронеже. Ничего не получалось против «Факела» в атаке, моментов не было. А затем капитан петербуржцев Дуглас Сантос умно открылся на дальней штанге и забил головой, опередив опекуна. Шикарная работа защитника в атаке, которая позволила Семаку избежать поражения после перерыва. Сантос выручил свою команду.

Полузащитники

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА ) – удача тура

Ловкий и хитрый футболист. Удачно открылся после передачи с фланга и не позволил «Рубину» долго удерживать преимущество. Также именно в борьбе с Аббосбеком нападающий казанцев Безруков испуганно сделал голевую передачу на соперника Чалова. Конечно, против «Рубина» Файзуллаев не провел лучший матч за ЦСКА , но в итоге оказался участником двух голевых атак.

Алексей Батраков («Локомотив») – юниор тура

В восемнадцать лет Алексей вышел в основе и провел весь поединок. Центральный полузащитник «Локомотива» не испугался давления опытных Глебова, Уткина и Щетинина. Хавбеки «Ростова» провели не лучший матч. У Батракова серия удачных действий в отборе, а его напарники Баринов и Глушенков смело шли в атаку, поскольку видели, что юниор не из пугливых ребят.

Муми Нгамалё («Динамо») – джокер недели

Вышел на замену так, как следует – гол плюс пас. Опытный камерунец уступает в техничности Карраскалю и Бителло, они сыграли в основе. Но Муми, если не успевает устать, способен принимать грамотные голевые решения. Атакующий хавбек «Динамо» спас для своей команды концовку сезона, ведь без победы над «Сочи» таяли бы шансы на интересные последние туры.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо») – гол тура

21-летний нападающий в поединке против «Сочи» создал шесть моментов. Аутсайдер достойно сопротивлялся и сравнивал счет. Но когда у «Динамо» есть человек, который может отправить мяч в сетку ударом пяткой, то остается вера в успех. Даже когда Тюкавин не принимал участия в голевых комбинациях, он грамотно уводил опекунов за собой, оставляя зоны Нгамалё.

Мохамед Конате («Ахмат») – ударник недели

Форвард из Грозного в выездном матче против «Краснодара» нанес четыре удара по воротам. Не всегда хватало резкости и скорости, но в решающий момент Конате оказался за спиной у защитников «горожан» и заставил Сафонова пропустить. У Мохамеда отличная форма, забивал голы ЦСКА , «Пари НН», а теперь классно сыграл и огорчил одного из лидеров чемпионата.

Мирлинд Даку («Рубин») – спаситель тура

Даку едва не вырвал для «Рубина» победу в гостевом поединке с ЦСКА , хотя в концовке его команда уступала. Но нападающий сборной Албании четко разобрался с Дивеевым и огорчил Акинфеева. У Мирлинда шесть ударов за матч, в том числе попытка вырезать мяч в дальний угол внешней стороной стопы. Вряд ли Даку надолго задержится в Казани, ждите трансфер.

Главный тренер

Магомед Адиев («Ахмат») – мотиватор недели

Непросто настроить команду, которая недавно пропустила семь мячей за один поединок. Но «Ахмат» после унижения с «Балтикой» выиграл четыре встречи в РПЛ подряд. Переиграли не только ЦСКА в начале серии, но и «Краснодар» в новом туре. Магомед Адиев, известный по работе со сборной Казахстана, нашел правильные слова, чтобы «Ахмат» провел грамотный матч против «горожан», выдержав серию атак соперника. А Конате создал несколько моментов и забил победный мяч.

Развязки тура. Концовки в играх «Зенита», ЦСКА и «Динамо»