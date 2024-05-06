Габулов готов рассмотреть варианты работы в амбициозных проектах

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вчера, 21:50

Экс-вратарь сборной России и футбольный функционер высказался на тему возвращения к работе.

Предложений по трудоустройству нет, есть желание. Я готов рассмотреть варианты работы, но проекты должны быть амбициозные. Это может быть и клуб Второй лиги, но со стратегией. Работать только ради работы мне неинтересно. Ориентируюсь на работу в управленческой должности, тренерские пока не рассматриваю.

Ранее Габулов работал на должностях президента «Алании», председателя совета директоров «Олимпа» и «Олимпа-Долгопрудного», а также генерального директора «Химок». Он находится без работы с мая 2022 года.