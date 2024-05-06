«Реал» Мадрид – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (08.05.2024)

1715027387

вчера, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Бавария», который состоится 8 мая 2024 года

«Реал» Мадрид

«Галактикос» на данный момент в турнирной таблице Примеры находится на первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Сливочных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Баварцами». С минимальным счётом «Белые» взяли верх над командой «Реал Сосьедад» в рамках матча 33-го тура чемпионата Испании. В первой полуфинальной игре Лиги чемпионов «Галактикос» на выезде раскатал ничью с «Баварией» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 3:0 «Сливочные» дома взяли верх над «Кадисом».

«Бавария»

На сегодняшний день «Красные» в турнирной таблице Бундеслиги занимают второе место. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Баварцев» за последнее время. С большим счётом в рамках матча 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде взяла верх над берлинским «Унионом» (5:1). С разницей в один мяч «Баварцы» обыграли «Орлов» из Франкфурта-на-Майне (2:1).

4 мая на своём поле «Штутгарт» со счётом 3:1 одержал победу над «Баварцами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.93

Ничья – 4.10

Победит «Бавария» – 3.75

Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

В четырёх матчах из пяти крайних «Сливочные» взяли верх над своими соперниками

За такой же период «Баварцы» обыграли своих оппонентов в трёх футбольных поединках

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Реала» с коэффициентом 1.95. Если «Галактикос» в гостях раскатал ничью, то на своём поле в будущей встрече справится с «Баварцами».