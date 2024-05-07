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«Аталанта» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.05.2024)

сегодня, 01:23
«Аталанта» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Лиги Европы «Аталанта» – «Марсель», который состоится 9 мая 2024 года

«Аталанта»

«Королева провинциалов» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии входит в пятёрку самых сильных команд. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей с участием «Аталанты» за последнее время. В первой полуфинальной игре Лиги Европы «Аталанта» на выезде разошлась миром с «Провансальцами» из Марселя (1:1).

6 мая со счётом 2:1 «Бергамо Кальчо» выиграло в гостях у «Морских коньков» из Салерно.

«Марсель»

«Южане» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 занимают девятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Провансальцев», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего футбольного поединка с «Марселем». В позапрошлом туре чемпионата Франции «Бело-голубые» дома раскатали ничью с «Ниццей» (2:2).

На своём поле «Марсель» взял верх над «Лансом» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.78
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Марсель» – 4.70
  • Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 2.95
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.80
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.00

Статистика

  • Четыре победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «Южане» взяли верх над своими соперниками в двух матчах
  • Шесть матчей к ряду «Богиня» из Бергамо не пропускает больше одного гола за игру.

Прогноз

Только победа нужна «Бергамо Кальчо» для выхода в следующий этап. На своём поле «Королева провинциалов» играет достаточно неплохо. С коэффициентом 1.78 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Аталанты».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Аталанта
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