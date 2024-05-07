«Аталанта» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Лиги Европы «Аталанта» – «Марсель», который состоится 9 мая 2024 года
«Аталанта»
«Королева провинциалов» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии входит в пятёрку самых сильных команд. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей с участием «Аталанты» за последнее время. В первой полуфинальной игре Лиги Европы «Аталанта» на выезде разошлась миром с «Провансальцами» из Марселя (1:1).
6 мая со счётом 2:1 «Бергамо Кальчо» выиграло в гостях у «Морских коньков» из Салерно.
«Марсель»
«Южане» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 занимают девятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Провансальцев», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего футбольного поединка с «Марселем». В позапрошлом туре чемпионата Франции «Бело-голубые» дома раскатали ничью с «Ниццей» (2:2).
На своём поле «Марсель» взял верх над «Лансом» со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.78
- Ничья – 3.95
- Победит «Марсель» – 4.70
- Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 2.95
- Тотал голов больше 2.5 – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.00
Статистика
- Четыре победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Южане» взяли верх над своими соперниками в двух матчах
- Шесть матчей к ряду «Богиня» из Бергамо не пропускает больше одного гола за игру.
Прогноз
Только победа нужна «Бергамо Кальчо» для выхода в следующий этап. На своём поле «Королева провинциалов» играет достаточно неплохо. С коэффициентом 1.78 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Аталанты».