«Байер» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.05.2024)

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сегодня, 02:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Лиги Европы «Байер» – «Рома», который состоится 9 мая 2024 года

«Байер»

«Фармацевты» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на первой строчке. «Львы» уже успели оформить досрочное чемпионство. Рассмотрим недавние матчи с участием «Байера», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Ромой». В первой полуфинальной игре Лиги Европы «Фармацевты» на выезде выиграли у «Ромы» (2:0).

5 мая в гостях «Байер» взял верх над «Орлами» из Франкфурта-на-Майне со счётом 2:0.

«Рома»

«Волчица» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает шестое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Ромы» за последнее время. В рамках матча 34-го тура чемпионата Италии «Жёлто-красные» разошлись миром с «Партенопейцами» из Неаполя (2:2).

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью сыграла «Волшебная» дома с «Ювентусом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.54

Ничья – 4.50

Победит «Рома» – 6.40

Победит «Байер» с форой -1.5 гола – 2.33

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.15

Статистика

Две победы одержали «Фармацевты» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Рома» обыграла своих оппонентов только в одной встрече

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Байера» с коэффициентом 1.54. «Львы» проводят потрясающий сезон и финал Лиги Европы не пройдёт без участия леверкузенской команды.