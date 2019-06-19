Комбаров, как и Глушаков, покинул «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Дмитрий Комбаров покидает клуб.
Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. 32-летний футболист выступал за «красно-белых» с 2010 года.
Напомним, что немного ранее клуб покинул полузащитник Денис Глушаков.
Леонид Федун: Задача «Спартака» стать чемпионом к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун в пятницу приехал в Катар и объявил о главной цели, которую нужно достичь к столетию клуба.
Так что раньше юбилея и не ждите чемпионства.
Как на юбилей Симоняна
Судьи помогут
Леонид Федун: Задача «Спартака» стать чемпионом к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун в пятницу приехал в Катар и объявил о главной цели, которую нужно достичь к столетию клуба.
Так что раньше юбилея и не ждите чемпионства.
Как на юбилей Симоняна
Судьи помогут
ЦСКА выкупил Влашича
а Дениска с Димкой опять развели Федуна на бабки!)))
ЦСКА выкупил Влашича
а Дениска с Димкой опять развели Федуна на бабки!)))
Черный день для болельщиков России.
Черный день для болельщиков России.
Сл своей доплатой, лишь бы свалили...
Сл своей доплатой, лишь бы свалили...
Дмитрию можно от души сказать спасибо и пожелать удачи в новом клубе.
Трудяга, пахарь, один из лидеров и ветеранов Спартака.
Никогда не был замечен в скандалах, в отличие от некоторых.
Правда, минусы в игре давно перевесили плюсы - расставание логично.
Смысла сидеть на лавке под Айртоном нет.
Отдельный респект за это спасение:
https://www.youtube.com/watch?v=cdxVhk1W3UM
Дмитрию можно от души сказать спасибо и пожелать удачи в новом клубе.
Трудяга, пахарь, один из лидеров и ветеранов Спартака.
Никогда не был замечен в скандалах, в отличие от некоторых.
Правда, минусы в игре давно перевесили плюсы - расставание логично.
Смысла сидеть на лавке под Айртоном нет.
Отдельный респект за это спасение:
Давай Леня жги еще!
Давай Леня жги еще!