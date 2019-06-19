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Комбаров, как и Глушаков, покинул «Спартак»

сегодня, 15:12

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что защитник Дмитрий Комбаров покидает клуб. 

Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон. 32-летний футболист выступал за «красно-белых» с 2010 года.

Напомним, что немного ранее клуб покинул полузащитник Денис Глушаков

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Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 16:22
Все покинули...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Алексей Коротеев
   42 / 715
сегодня в 16:17
"Учи матчасть" ? Твоё любимое выражение ? Или есть ещё " добро " , " я тебя услышал" , " ну вот ,как-то так " ??? ))))))))))))))))))))))))) И юбилей Симоняна здесь не причём ! Голы вам не Симонян же забивал !!! ))))
Учи матчасть!
Леонид Федун: Задача «Спартака» стать чемпионом к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун в пятницу приехал в Катар и объявил о главной цели, которую нужно достичь к столетию клуба.

Так что раньше юбилея и не ждите чемпионства.
Как на юбилей Симоняна
Судьи помогут
морозз
морозз
   41 / 715
сегодня в 16:13
В отличие от бомжей, где многие перспективные русские футболисты приклеились к лавке...в Спартаке отпускают футболистов с хорошим откатом! Не проходишь в основу, значит пора менять клуб!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   61 / 715
сегодня в 15:56
Как бы там ни было , а Диме и Денису огромное спасибо за всё !!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Красно Синий воин
   61 / 715
сегодня в 15:54
спартак сделал чемпионом юбилей Симоняна! учи матчасть.
"Учи матчасть" ? Твоё любимое выражение ? Или есть ещё " добро " , " я тебя услышал" , " ну вот ,как-то так " ??? ))))))))))))))))))))))))) И юбилей Симоняна здесь не причём ! Голы вам не Симонян же забивал !!! ))))
Faustello
Faustello
   10 / 715
сегодня в 15:53
Великолепный
Великолепный
   105 / 715
сегодня в 15:50
Сегодня просто праздник какой-то
ЦСКА выкупил Влашича
а Дениска с Димкой опять развели Федуна на бабки!)))
sn_spb
sn_spb
   467 / 715
сегодня в 15:50
Чё это происходит?!?!?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 715
сегодня в 15:42
Млин, над кем теперь смеяться?( После банщика и самый высокооплачиваемый игрок мира по соотношению талант/зарплата свалил(((

Черный день для болельщиков России.
spartach n1
spartach n1
   27 / 715
сегодня в 15:41
Две лучшие трансферное новости сезона !
shlomo
shlomo
   108 / 715
сегодня в 15:41
Спартаку оба не нужны....теперь главное найти хороших игроков....
Caniggia
Caniggia
   81 / 715
сегодня в 15:35
Два днаря отправились разваливать Сочи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 715
сегодня в 15:30
Все таки разгоняют Ромашку.
Сл своей доплатой, лишь бы свалили...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил 25процентный клоун
   42 / 715
сегодня в 15:28
Комбаров и Глушаков сделали Спартак чемпионом ,а Влашич пока что просто честно отрабатывает контракт и не отрабатывает в обороне
спартак сделал чемпионом юбилей Симоняна! учи матчасть.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 715
сегодня в 15:28
Бегут все из нефтяного проекта. Видать сейф с паспортами забыли закрыть. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   123 / 715
сегодня в 15:25
похоже, спартачи собрались во втрой дивизион...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Красно Синий воин
   2 / 715
сегодня в 15:24
Комбаров и Глушаков сделали Спартак чемпионом ,а Влашич пока что просто честно отрабатывает контракт и не отрабатывает в обороне
cska plus
cska plus
   9 / 715
сегодня в 15:24
Хрющи подались в лес за желудями.
makkie
makkie
   25 / 715
сегодня в 15:21
Ну вот, вторая хорошая новость!

Дмитрию можно от души сказать спасибо и пожелать удачи в новом клубе.
Трудяга, пахарь, один из лидеров и ветеранов Спартака.
Никогда не был замечен в скандалах, в отличие от некоторых.

Правда, минусы в игре давно перевесили плюсы - расставание логично.
Смысла сидеть на лавке под Айртоном нет.

Отдельный респект за это спасение:

Красно Синий воин
Красно Синий воин
   42 / 715
сегодня в 15:14
аха-ха-ха! Пока Леня Киевский раскидывается кадрами, ЦСКА выкупил у Эвертона Влашича!

Давай Леня жги еще!
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