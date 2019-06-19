Комбаров, как и Глушаков, покинул «Спартак»

⚡ «Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.



32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. В 2017-м Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.https://t.co/JJGcZZ8uaj#Спартак pic.twitter.com/fxRA822Nnx