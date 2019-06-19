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Глушаков покидает «Спартак»

сегодня, 12:43

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что капитан команды Денис Глушаков покидает клуб. 

Трудовой договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Ходят разговоры, что Глушаков продолжит карьеру в «Сочи».

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Все комментарии
makkie
makkie ответил 25процентный клоун
   28 / 711
сегодня в 13:17
вот до фанатов и их обструкций мне нет дела,но клуб при Каррере в чемпионский сезон так же вылез на игроках ,которые подло слили Аленичева месяцами ранее . Я только о том ,что не стоит лишней важности набрасывать этому расставанию,это пыль в глаза,Денис ушел из Спартака,как игрок,давно,после подписания улучшеного контракта и семейных склок.А когда я смотрю сколько Спартак забил в этом сезоне то у меня все вопросы к форме Глушакова отпадают ,не там у нас проблема ,основная. Спартак должен 60 голов забивать и ссориться сколько ему влезет и лучший бомбардир должен быть у нас или один из .
Так мы очки растеряли когда? В начале и середине сезона - домашними проигрышами Ахмату, Туле и т.д.
А всё шло из-за конфликтов тренера и игрока. Команда была разобранной, какой тут футбол? А Федун и Ко всё ждали и ждали... дождались: Карреры нет, разрыв контракта с Глушаковым и выплата неустойки. Идиоты!
makkie
makkie
   28 / 711
сегодня в 13:14
Пишут, что и с Комбаровым контракт расторгли.
Ну, заживем теперь :)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил makkie
   2 / 711
сегодня в 13:14
вот до фанатов и их обструкций мне нет дела,но клуб при Каррере в чемпионский сезон так же вылез на игроках ,которые подло слили Аленичева месяцами ранее .
Я только о том ,что не стоит лишней важности набрасывать этому расставанию,это пыль в глаза,Денис ушел из Спартака,как игрок,давно,после подписания улучшеного контракта и семейных склок.А когда я смотрю сколько Спартак забил в этом сезоне то у меня все вопросы к форме Глушакова отпадают ,не там у нас проблема ,основная. Спартак должен 60 голов забивать и ссориться сколько ему влезет и лучший бомбардир должен быть у нас или один из .
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   514 / 711
сегодня в 13:10
Все равно свини не отмоются уже. Этот зашквар вечен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   211 / 711
сегодня в 13:09
Это будет лучше и для Спартака, и для Дениса.
Было бы лучше, если бы чуть раньше расстались.. но лучше поздно, чем никогда)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   53 / 711
сегодня в 13:09
Отмучался Дениска.
Наконец-то сбежал из свинарника.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 711
сегодня в 13:08
Помню после провала сборной нам всем подсунули левое видео с аршавинскими "это ваши проблемы" и все скушали,да они не святые ,но они просто футболисты,без мозгов
makkie
makkie ответил 25процентный клоун
   28 / 711
сегодня в 13:07
от Глушакова клуб не страдал,и скорее всего(не дай бог) мы в этом скоро убедимся
Ошибаешься!

Клуб страдал в первую очередь - начиная с конфликта против Карреры, и заканчивая неважной формой Глушакова. Центра поля вообще не было, капитан тянул одеяло на себя.
О чем говорить, если он даже с Кононовым рассорился? Тот его и не ставил из-за ужасной формы. Которая длилась, на минуточку, 2 года в аккурат после чемпионского сезона!

Неуверен, что сейчас игра резко улучшится, но то что психологически станет полегче - факт! Хоть фанаты не будут обструкцию на трибунах устраивать.
blitz
blitz
   245 / 711
сегодня в 13:06
Глушаков ушел на повышение. С чем его и поздравляем
ДСА
ДСА
   105 / 711
сегодня в 13:06
Жена Глушакова потирает руки: будут солидные алименты.
plusnindimon
plusnindimon
   393 / 711
сегодня в 13:03
Как же теперь они без легенды будут
ziborock
ziborock ответил cska plus
   23 / 711
сегодня в 13:02
Баньку то кто будет топить? И самогон некому гнать. Теперь хрющатник точно попадёт в ФНЛ.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил makkie
       2 / 711
    сегодня в 13:01
    от Глушакова клуб не страдал,и скорее всего(не дай бог) мы в этом скоро убедимся
    mugik1973
    mugik1973 ответил LOpp
       178 / 711
    сегодня в 13:00
    Еще бы пиджачка выгнали бы тоже, а то с ним Спартак бултыхаться в середине таблице будет
    ziborock
    ziborock ответил makkie
       23 / 711
    сегодня в 12:59
    Наконец-то, но снова Федун сел в лужу - с Глушаковым нужно было расставаться еще при Каррере, а не поддерживать склоки в команде. Объективно, Глушаков внёс свой вклад в чемпионство. За это спасибо! Однако потом упал в глазах болельщиков и общественности. Слишком много негатива было вокруг него, а страдал клуб(
    В чемпионство то он большой вклад внес,но к сожалению видно троллей на Соккере начитался!)
    LOpp
    LOpp ответил Сергей Саныч
       13 / 711
    сегодня в 12:59
    Тревожно за всесоюзную здравницу.
    mugik1973
    mugik1973 ответил удав
       178 / 711
    сегодня в 12:57
    Тебе наверное 7 лет, раз ты не знаешь про Денисова, которого вираж носил на руках а потом выгнали из 51и.
    cska plus
    cska plus
       10 / 711
    сегодня в 12:57
      ziborock
      ziborock
         23 / 711
      сегодня в 12:57
      Соккер, а где в опроснике "Где продолжит карьеру Глушаков?" вариант ответа "в Зените"?!
      P.S.Ждем Карреру!)
      GGGringOOO
      GGGringOOO
         570 / 711
      сегодня в 12:57
      А могтраньше уйти, сам небось понимал, что после чемпионства уже гораздо хуже играет и не отрабатывает. Дождался пока выгонят, а мог уйти с высокоподнятой головой
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
         117 / 711
      сегодня в 12:56
      за досрочное расторжение контракта Глушаков получил 100 миллион рублей!
      как вам такое, нищеброды?
      makkie
      makkie
         28 / 711
      сегодня в 12:55
      Наконец-то, но снова Федун сел в лужу - с Глушаковым нужно было расставаться еще при Каррере, а не поддерживать склоки в команде.

      Объективно, Глушаков внёс свой вклад в чемпионство. За это спасибо!
      Однако потом упал в глазах болельщиков и общественности. Слишком много негатива было вокруг него, а страдал клуб(
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил LOpp
         2 / 711
      сегодня в 12:55
      я бы напился если бы мы в ЛЧ попали с первого места ,а тут просто вздохнуть и выдохнуть ,ушел игрок и не факт что придет игрок
      Feeord
      Feeord
      сегодня в 12:54
      ого
      Gelious
      Gelious
         43 / 711
      сегодня в 12:54
      Интересно, кто же теперь будет цирк вести в Спартаке, и кому ключи от баньки оставил?
      razdvatri
      razdvatri
         147 / 711
      сегодня в 12:53
      без глушака спартак провалится в фнл
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         2 / 711
      сегодня в 12:52
      Денис,спасибо за все ,ты всегда будешь частью команды
      Семак иди сюда
      Семак иди сюда
         152 / 711
      сегодня в 12:51
      попытаемся переманить Глушакова в наш Зенит.
      galem72
      galem72
         138 / 711
      сегодня в 12:51
      Приятная весть. ))
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         237 / 711
      сегодня в 12:50
      лехенда
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