Глушаков покидает «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что капитан команды Денис Глушаков покидает клуб.
Трудовой договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Ходят разговоры, что Глушаков продолжит карьеру в «Сочи».
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что капитан команды Денис Глушаков покидает клуб.
Трудовой договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Ходят разговоры, что Глушаков продолжит карьеру в «Сочи».
А всё шло из-за конфликтов тренера и игрока. Команда была разобранной, какой тут футбол? А Федун и Ко всё ждали и ждали... дождались: Карреры нет, разрыв контракта с Глушаковым и выплата неустойки. Идиоты!
А всё шло из-за конфликтов тренера и игрока. Команда была разобранной, какой тут футбол? А Федун и Ко всё ждали и ждали... дождались: Карреры нет, разрыв контракта с Глушаковым и выплата неустойки. Идиоты!
Ну, заживем теперь :)
Ну, заживем теперь :)
Я только о том ,что не стоит лишней важности набрасывать этому расставанию,это пыль в глаза,Денис ушел из Спартака,как игрок,давно,после подписания улучшеного контракта и семейных склок.А когда я смотрю сколько Спартак забил в этом сезоне то у меня все вопросы к форме Глушакова отпадают ,не там у нас проблема ,основная. Спартак должен 60 голов забивать и ссориться сколько ему влезет и лучший бомбардир должен быть у нас или один из .
Я только о том ,что не стоит лишней важности набрасывать этому расставанию,это пыль в глаза,Денис ушел из Спартака,как игрок,давно,после подписания улучшеного контракта и семейных склок.А когда я смотрю сколько Спартак забил в этом сезоне то у меня все вопросы к форме Глушакова отпадают ,не там у нас проблема ,основная. Спартак должен 60 голов забивать и ссориться сколько ему влезет и лучший бомбардир должен быть у нас или один из .
Было бы лучше, если бы чуть раньше расстались.. но лучше поздно, чем никогда)
Было бы лучше, если бы чуть раньше расстались.. но лучше поздно, чем никогда)
Наконец-то сбежал из свинарника.
Наконец-то сбежал из свинарника.
Клуб страдал в первую очередь - начиная с конфликта против Карреры, и заканчивая неважной формой Глушакова. Центра поля вообще не было, капитан тянул одеяло на себя.
О чем говорить, если он даже с Кононовым рассорился? Тот его и не ставил из-за ужасной формы. Которая длилась, на минуточку, 2 года в аккурат после чемпионского сезона!
Неуверен, что сейчас игра резко улучшится, но то что психологически станет полегче - факт! Хоть фанаты не будут обструкцию на трибунах устраивать.
Клуб страдал в первую очередь - начиная с конфликта против Карреры, и заканчивая неважной формой Глушакова. Центра поля вообще не было, капитан тянул одеяло на себя.
О чем говорить, если он даже с Кононовым рассорился? Тот его и не ставил из-за ужасной формы. Которая длилась, на минуточку, 2 года в аккурат после чемпионского сезона!
Неуверен, что сейчас игра резко улучшится, но то что психологически станет полегче - факт! Хоть фанаты не будут обструкцию на трибунах устраивать.
P.S.Ждем Карреру!)
P.S.Ждем Карреру!)
как вам такое, нищеброды?
как вам такое, нищеброды?
Объективно, Глушаков внёс свой вклад в чемпионство. За это спасибо!
Однако потом упал в глазах болельщиков и общественности. Слишком много негатива было вокруг него, а страдал клуб(
Объективно, Глушаков внёс свой вклад в чемпионство. За это спасибо!
Однако потом упал в глазах болельщиков и общественности. Слишком много негатива было вокруг него, а страдал клуб(