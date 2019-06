«Барселона» подписала молодого голландского защитника

«Барселона» объявила о подписании двухлетнего контракта с голландским правым защитником Майком ван Бейненом.

20-летний футболист провел минувший сезон в «НАК Бреда», а к каталонцам присоединился на правах свободного агента. Он начнет выступления за вторую команду «Барселоны».

Стоит отметить, что отцом ван Бейнена является Али Дурсан, агент другого новичка «блаугранас» Френки де Йонга.

🔵🔴📝 We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



