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Понсе: «Знаю, что „Спартак“ – титулованная команда с богатой историей»

сегодня, 17:51

Нападающий Эсекьель Понсе поделился эмоциями от перехода в «Спартак»​. 

Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» – титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью.

Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   123 / 705
сегодня в 18:28
Видно большую зарплату дали, раз так счастлив. А вот когда погонят, то сразу по-другому запоет.
kastites
kastites
   98 / 705
сегодня в 18:27
Ха ха. Он не понимает что через год мазутный проект будет в ФНЛ
cska plus
cska plus
   6 / 705
сегодня в 18:25
Ахахах! Скоро по традиции отправят на генеральную уборку в музей.
oncha
oncha
   138 / 705
сегодня в 18:22
Купленные победы во все времена в чемпионатах и пустая европейская история, приправленная крупными позорами.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Ангел неБесГрешен
   61 / 705
сегодня в 18:19
Какие народные? Федун тянет чисто из семьи, в последнее время даже недоедают...
а семейное воровство у народа стало легитимной константой
Akvarel
Akvarel
   56 / 705
сегодня в 18:18
    oFANATo
    oFANATo
       67 / 705
    сегодня в 18:14
    Остался Понсе без Глушаковской баньки, теперь это уже не семья.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил вoлгoдoн
       13 / 705
    сегодня в 18:08
    народных нефтеденег хочет скорее всего
    Какие народные? Федун тянет чисто из семьи, в последнее время даже недоедают...
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       143 / 705
    сегодня в 18:07
    Бу-га-га! Понсе показали пустой музей спартака и ему оставалось только впечатлиться кубком Тины
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 705
    сегодня в 18:07
    Из года в год одна песня - история, музей, нашивки со звёздами...
    АЕКи с АИКами, четвёртое место в ЛЕ... Впрочем, об этом не говорят, это самому гуглить нужно...
    Miaf
    Miaf
       521 / 705
    сегодня в 18:02
    Ну это все знают, но на одном прошлом далеко не уйдешь, нужны те, кто будет делать эту самую историю.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       61 / 705
    сегодня в 18:01
    народных нефтеденег хочет скорее всего
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10
       53 / 705
    сегодня в 17:57
    Увидел в музее Кубок Канделаки и кучу бухла? Скоро поймешь в какую лепешку наступил.
    Питер Ман
    Питер Ман
       43 / 705
    сегодня в 17:52
    Кто же так обманул пацана, какая история у пупсиков?
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