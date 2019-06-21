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Павлюченко: «После победы над Нидерландами в 2008-м Хиддинк танцевал»

сегодня, 14:23

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о матче с Нидерландами в 1/4 финала Евро-2008 (3:1). Эта игра состоялась ровно 11 лет назад.

Перед матчем все знали — для Хиддинка матч с Голландией больше, чем игра. Себя мы уже ощущали серьезной сборной: если прошли шведов с Ибрагимовичем, дадим бой любому. Все были на эмоциональном подъеме, но понимали: перед нами голландцы с сумасшедшей атакой, которые в группе проехались по всем. Но внутренне ощущали легкость: физически чувствовали себя великолепно и четко осознавали, что мы реально поборемся.

Не скажу, что мы их взяли только мастерством: перебегали их, задавили физически. Команда у нас была моложе — в итоге в дополнительное время голландцы подсели, и мы раз за разом убегали в атаку. У меня, как у наконечника, главной задачей были голы. Уверенность в себе у меня присутствовала с первого матча, я был спокоен — команда играла, бежала вперед, создавала моменты, забивала.

Самое яркое воспоминание — куча мала после гола Торбинского. Выбежали все запасные и тренерский штаб, была огромная радость. Такое — на всю жизнь, это не передать словами. Когда Торба забил, все рванули к нему. Я кинулся первым, началась куча мала. Я держался на локтях — если бы лег на него, могли задавить человека. Мне самому было тяжело! Кричал: «Пацаны, хватит! Мы сейчас Торбу раздавим». Кое-как удержался, реально с трудом.

В раздевалке Хиддинк танцевал. Представьте: мы все орем и прыгаем, а тут забегает Гус и начинает отплясывать! Никакой музыки не было: все просто кричали, обнимались и поздравляли друг друга. Еще к нам заходил ван Бастен. Марко пожал всем руки и пожелал удачи в турнире. Сказал, что у нас классная сборная, тренер. И добавил: сегодня вы были лучше.

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Все комментарии
kastites
kastites
   107 / 697
сегодня в 15:25
Чудное время было
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   44 / 697
сегодня в 14:59
Это было незабываемо. Отмечал, как и вся страна. Гусу Иванычу и тренерскому штабу благодарность, как и игрокам за отличную работу, самоотдачу.
cska plus
cska plus
   6 / 697
сегодня в 14:59
Неудивительно.
Чингачгук
Чингачгук
   70 / 697
сегодня в 14:53
Было от чего.
spartach091
spartach091
   71 / 697
сегодня в 14:49
Как сейчас помню этот матч! Великолепная сборная, и состав был сильный!
Zenit_84
Zenit_84
   57 / 697
сегодня в 14:39
Историческая победа
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