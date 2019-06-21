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Черчесов: «Моё мнение - нужен лимит в заявке»

сегодня, 14:11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ.

Не хочется склоняться ни в ту, ни в другую сторону. Должна быть конкурентная среда, из нее и будем исходить. Все равно клубы будут подстраиваться под систему, а мы будем подстраиваться под них.

Но опять же: в рабочую группу по лимиту я тоже не входил, чтобы со стороны не показалось, что возможно оказывать давление при принятии решения. Спросили мое мнение — озвучил: лимит в заявке. На мой взгляд, такой формат более вариативен для тренеров, которые не будут считать легионеров на поле, а выпустят сильнейших на данный момент.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 697
сегодня в 14:42
Правильно чабан сказал.
6pbIH
6pbIH ответил cska plus
сегодня в 14:33
Хоть и усач и спартач но он прав.
Причем здесь клубные пристрастия?
cska plus
cska plus
   6 / 697
сегодня в 14:21
Хоть и усач и спартач но он прав.
drug01
drug01
   90 / 697
сегодня в 14:14
У каждого свое мнение
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