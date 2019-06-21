Черчесов: «Моё мнение - нужен лимит в заявке»

Главный тренер сборной России высказал свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ .

Не хочется склоняться ни в ту, ни в другую сторону. Должна быть конкурентная среда, из нее и будем исходить. Все равно клубы будут подстраиваться под систему, а мы будем подстраиваться под них.

Но опять же: в рабочую группу по лимиту я тоже не входил, чтобы со стороны не показалось, что возможно оказывать давление при принятии решения. Спросили мое мнение — озвучил: лимит в заявке. На мой взгляд, такой формат более вариативен для тренеров, которые не будут считать легионеров на поле, а выпустят сильнейших на данный момент.