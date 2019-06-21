Кикнадзе: «Динамика продаж абонементов лучше, чем в прошлом году»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что темпы продаж абонементов на домашние матчи команды выросли по сравнению с прошлым сезоном.

Не комментирую недовольство ростом цен на абонементы и объясню почему. Не понимаю, что значит «болельщики не очень довольны». Динамика продаж абонементов не соответствует этому заявлению - она лучше, чем в прошлом году. А то, что есть в сети - нам нужно подумать и разъяснить формирование цен на абонементы, в ближайшее время мы это сделаем.