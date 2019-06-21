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Арустамян: «„Краснодар“ заплатил за Вильену 7,2 млн евро»

сегодня, 10:15

Российский комментатор Нобель Арустамян поделился инсайдом о трансфере полузащитника Тонни Вильены из «Фейеноорда» в «Краснодар».

Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков». Агенты предлагали игрока еще и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.

В итоге Вильена обошелся «Краснодару» в 7,2 млн евро. По нынешним меркам — вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену. 

Думаю, это не последний трансфер «Краснодара». Должен быть еще футболист в группу атаки на подмену травмированному Классону. Изначальная идея подписать всех новичков к первому сбору была трудно достижимой. Ведь в основном качественные игроки первые пару месяцев ждут вариантов в Европе и лишь в августе начинают пристально изучать российские варианты.

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Союзник противников
Союзник противников
   92 / 700
сегодня в 10:35
НИ одна сделка в РПЛ не происходит без согласования со Шнобелем,или,как минимум,информированием его о деталях "секретных соглашений".
makkie
makkie
   39 / 700
сегодня в 10:26
Что-то маловато, европейские СМИ пишут о 9 млн + наверняка подъемные, агентские и прочие выплаты.
cska plus
cska plus
   7 / 700
сегодня в 10:22
Получается, что Галицкий должил федуновскому шнобелю.
ДСА
ДСА
   106 / 700
сегодня в 10:20
Готовятся к Лиге Чемпионов.
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