Арустамян: «„Краснодар“ заплатил за Вильену 7,2 млн евро»

Российский комментатор Нобель Арустамян поделился инсайдом о трансфере полузащитника из «Фейеноорда» в «Краснодар».

Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-Лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков». Агенты предлагали игрока еще и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилась.

В итоге Вильена обошелся «Краснодару» в 7,2 млн евро. По нынешним меркам — вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену.

Думаю, это не последний трансфер «Краснодара». Должен быть еще футболист в группу атаки на подмену травмированному Классону. Изначальная идея подписать всех новичков к первому сбору была трудно достижимой. Ведь в основном качественные игроки первые пару месяцев ждут вариантов в Европе и лишь в августе начинают пристально изучать российские варианты.