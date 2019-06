Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии вступил в брак со своей лучшей подругой Кейт Гудлэнд. Футболист ходил вместе со своей будущей избранницей в одну школу, а в 2017 году у пары родилась первая дочь, Айви.

В январе 2018 года на свет появился второй ребенок Харри и Кейт, девочка по имени Вивьен.

Finally got to marry my Best Friend! I love you @KateGoodlandx 💖😍 pic.twitter.com/WObPHeWBzR