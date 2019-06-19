Наследники Хави. Грандам нужна «тики-така»

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Эрнандес завершил карьеру футболиста, но «Соккер.ру» отмечает трансферный интерес к другим королям точных передач.

Жоржиньо интересен «Ювентусу» - ожидаемо, но трансфер сложно будет провернуть. Говорят, Коутиньо не желает из уважения к «Ливерпулю» переходить в «Манчестер Юнайтед», а мнительный бразильский итальянец может согласиться работать на «Челси» дальше. Например, чтобы лишний раз не злить фанатов «Наполи» - еще от Сарри в Турине не отошли.

Но тренерский мир не отходит от тренда, заданного Гвардиолой десяток лет назад. Наставники обожают королей передач и диктаторов в центре поля. Но вспомните, что Иньеста и Хави далеко не сразу стали культовыми фигурами. Оба не с первого матча, особенно Андрес, стали важнейшими игроками основы «Барселоны». Но «тики-така» привела их к легендарному статусу. Оба уже не играют в Европе, но свято место пусто не бывает. Без брака работает не только Жоржиньо.

Хавбеки с рекордами по передачам

84-86 передач за игру – рекордный показатель для топ-5. Так сыграть в прошлом сезоне сумели два защитника «Манчестер Сити» - Зинченко и Ляпорт, а также хавбек «Челси» Жоржиньо. Украинец смещался в полузащиту, как велит Гвардиола, то есть в фазе атаки становился глубинным диспетчером, а его коллега Эмерик отвечал за выход в атаку первым коротким пасом.

А вот хавбек «аристократов», поскольку играл в опорной зоне, откуда Сарри убрал Канте, умудрялся и разрушать, и созидать. 84.3 передачи за игру при 37 сыгранных матчах делают Жоржиньо королем передач среди полузащитников во всем мире. Совсем не просто так Моуриньо назвал игрока сборной Италии лучшим хавбеком сезона, невзирая на критику в самой Англии.

69 передач за поединок – рекорд сезона в РПЛ . Газинский в итоге сумел обойти Паредеса, который сыграл лишь в 15 турах. Второй сезон подряд Юрий побеждает по этому параметру. Хавбек «Краснодара» провел 28 поединков, но сохранил высокую частоту передач. Конечно, с виду не скажешь, что Газинский – наследник Хави. А кто помнит, как о Юре отзывались сами фанаты «Краснодара» пару лет назад, тот понимает – прекрасно поработал над собой, нашел свою фишку.

У «Краснодара» короткий пас всему голову. Поэтому в топ-5 из РПЛ по количеству передач за игру среди стабильных участников основных составов, кроме Паредеса, сразу четыре игрока команды Мусаева – Газинский, Мартынович, Спайич и Каборе. Но в РПЛ , к сожалению, чаще всего пасуют центральные беки, не полузащитники. Почему это плохо? Центр поля не такой мобильный, как у грандов. Поэтому у Дмитрия Комбарова пасов за матч больше, чем у Крыховяка, Фернандо, Коновалова или Перейры.

93-94 % - рекордные показатели по точности передач. Среди игроков, что провели на поле достаточно времени, а не вышли на четыре минуты и отдали парочку точных передач без осечек, в группе лидеров как защитники – Тиаго Силва и Стоунз, так и хавбеки – Борха Валеро, Артур, Кроос и Витсель. И если у первого и второго общее количество передач небольшое, то Тони и Аксель уже ближе к очень серьезному показателю.

Но важно отметить, что рекордсмены по количеству не первые в списках по точности. Есть граница, после которой сложно собрать лишь 6-7 осечек после каждых 100 передач. Важно отметить, что для этого показателя каждая десятая процента важна. Поэтому когда у Пьянича 92.1 % точных передач при общем количестве за 60 в каждом матче, то это очень высокий показатель чистоты паса, особенно с учетом рискованных решений, что Миралем принимает еще со времен «Лиона».

Также чудесен Алькантара. У него по 84 паса за матч при точности 91.8 %. Остается только восторгаться, как он мыслит на поле. Настоящий наследник Хави, как и Ракитич – Ивана, пожалуй, недооценивают, а по передачам видно, что это игрок запредельного класса. Дополнительно стоит отметить, как Вейналдум в АПЛ старался не подводить «Ливерпуль» осечками, хотя Клопп и не играет в стиле «Сити», ПСЖ или «Барселоны». А вот Верратти или Гюндоган среди лидеров по точности пасов смотрятся органично.

88 % точных передач – потолок для РПЛ . Среди игроков, что провели на поле немало минут, лучшим по точности передач неожиданно оказался Джефферсон Фарфан. Мог быть очень высоко Жиго, но Самуэль сыграл лишь в девяти турах из 30, поэтому какие бы у него были финальные показатели – можем только гадать. Не стоит гадать, когда оцениваете точность паса Мартыновича или Паредеса – оба прекрасно справлялись с переадресацией мяча.

Снова нужно отметить, что в РПЛ много защитников, вроде Сергея Петрова, отдают точные передачи. Хотя есть меткие хавбеки Антон Швец и Вильмар Барриос. И даже форвард Сулейманов, невзирая на позицию, где разрешено терять мяч, выбирая рискованные решения, порадовал культурой паса. Впрочем, Шапи как раз сыграл мало и не хавбек. Что ж, анализ показывает, что второго Витселя – был королем РПЛ по пасам без брака, пока не нашли. Но менее чем через месяц продолжат поиски.

2.3 передачи под удар – рекорд для коллекционеров передач. Быть наследником Хави – неблагодарная работа. Как Эрнандесу никто «Золотой мяч» не вручил, так и парням, которые нужны в каждом большом клубе, не достанется минута славы. Например, выше всех по количеству пасов под удары среди тех, кто часто адресует другим мяч с высокой точностью и играет именно в центре поля, идут Миралем Пьянич и Тони Кроос.

А вот их показатель по созданным моментам далеко не рекордный. Ведь у Гомеса из «Аталанты» по 3.2 паса под удары. Диспетчерам второй линии (первую олицетворяют вратари своими длинными пасами и защитники, через которых команда выстраивает выход в атаку) трудно себя показать в создании голов. Ведь впереди всегда стоят такие парни, как Депай, Месси, Пайет, что играют выше, получают мячи и создают прямые моменты.

Но нельзя игнорировать Моутинью (2.2 паса под удар за игру), Эриксена (2.1), Касорлу (2.1), Коке (2.0) или даже Бернарду Силву (2.0). Когда эти ребята занимают позицию Хави на поле – а часть из них меняют амплуа, работают выше, то проявляют себя в созидании почти так же успешно, как люди, что с мячом встречаются куда реже, уступают меньше и в черновой работе не участвуют. Как видим, наследники Хави не собирают ассисты, но это не значит, что их игра не определяет результат.

Тактический тренд на «Серхио Хавиньесту»?

Можно сделать любопытные выводы, изучив показатели королей передач. Первый – уже мало быть просто как Хави. Например, Алькантару зря не отмечают отдельно, ведь испанец прекрасен. Но именно поэтому, что делает буквально все. Успевает создавать голы – 6 ассистов только в Бундеслиге. Не ошибается при передачах – 91.8 % точных пасов. Игра в защите поставлена – 2.9 отбора за игру, 1.5 перехвата.

Как видите, Гвардиола и другие тренеры больших клубов стирают грани между позициями и задачами Бускетса, Хави и Иньесты времен классической «Барселоны». Теперь крайний защитник Зинченко должен пасовать с точностью опорника-диспетчера Жоржиньо. А центральному защитнику команды, которая выбирает высокую агрессивную игру, надо отдавать по 80 передач за игру с точностью под 90 % - речь о ван Дейке и «Ливерпуле».

Сейчас мало быть парнем, который откатит мяч ближнему напарнику. Например, у Ковачича, Джаки и Паредеса показатели по пасам на первый взгляд элитные. Но по игре к ним много претензий, поскольку все, как и Верратти, не являются «Серхио Хавиньестой». А требования растут. Например, умницу Канте отрядили ближе к чужим воротам – чтобы добавил «Иньесту» в арсенал. А еще одному чемпиону мира Кроосу просто точного паса не хватило, чтобы провести крутой сезон в «Реале».

А вот его коллега по сборной Гюндоган провел достаточно мощный сезон в «Сити», ведь сочетался с другими хавбеками и вингерами. Но Илкай не может разрушать, как Фернандиньо – отсюда интерес Гвардиолы к Родри из «Атлетико», ведь у этого парня дикие показатели по победам в единоборствах и выбору позиции. У хавбека есть потенциал стать «Серхио Хавиньестой».

Причем пока цены на архитекторов игры ниже, чем на форвардов. Но успехи «Милана» и «Ювентуса» с Пирло, «Барселоны» с Хави или даже еврокубковые финалы «Челси» и «Тоттенхэма» - у них Жоржиньо и Эриксен с мячом дружат, хотя и выступают на разных позициях, подсказывают, что диспетчер с пасом из центра поля – сердце команды. Не случайно за де Йонга развернулась настоящая война.

У Френки в Нидерландах точность паса была 91 %, а количество передач – 79 за игру. В «Барселоне» может поднять показатели, ведь класс напарников еще выше. Так что мода на королей передач не проходит, а атакующий тренд подстегивает к поискам и подписаниям таких мастеров, как Жоржиньо, де Йонг или Родри. Стиль «Атлетико» не подразумевает много передач, но у 22-летнего испанца точность паса выше 91 %, то есть выполнит задачу Гвардиолы по количеству и качеству работы с мячом.