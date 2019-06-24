Шунич и Евгеньев продлили контракты с «Динамо»

сегодня, 13:59

«Динамо» объявило о подписании новых контрактов с центральными защитниками: и .

Соглашение с Шуничем заключено по схеме «2+1», а Евгеньев останется в «Динамо» еще на три сезона.

Сегодня динамовцы также пролонгировали сотрудничество с защитником Григорием Морозовым.