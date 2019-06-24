Шунич и Евгеньев продлили контракты с «Динамо»

«Динамо» объявило о подписании новых контрактов с центральными защитниками: Тони Шуничем и Романом Евгеньевым.
Соглашение с Шуничем заключено по схеме «2+1», а Евгеньев останется в «Динамо» еще на три сезона.
⚪️🔵📝 Новые контракты подписали Роман Евгеньев и Тони Шунич! Евгеньев остаётся в #Динамо ещё на три сезона, с Шуничем соглашение заключено по схеме «2+1». Подробнее: https://t.co/LYQTBXj5nL#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/eoCPm6ftai— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 24 июня 2019 г.
Сегодня динамовцы также пролонгировали сотрудничество с защитником Григорием Морозовым.