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Шунич и Евгеньев продлили контракты с «Динамо»

сегодня, 13:59

«Динамо» объявило о подписании новых контрактов с центральными защитниками: Тони Шуничем и Романом Евгеньевым.

Соглашение с Шуничем заключено по схеме «2+1», а Евгеньев останется в «Динамо» еще на три сезона.

Сегодня динамовцы также пролонгировали сотрудничество с защитником Григорием Морозовым.

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Все комментарии
yaustal039
yaustal039
   603 / 649
сегодня в 14:29
Хорошая новость ! Удачи парням и без травм !
Свинодел
Свинодел
   127 / 649
сегодня в 14:01
Куда они денутся?
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