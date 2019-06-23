Алвес объявил об уходе из ПСЖ

36-летний защитник ПСЖ Даниэль Алвес сообщил, что покидает парижский коллектив.
Сегодня завершается очередной цикл в моей жизни, цикл побед и нового опыта.
Хочу поблагодарить семью ПСЖ за возможность всем вместе создать новую страницу в истории этого клуба. Спасибо всем сотрудникам за их привязанность, уважение и участие с самого первого дня. Вы делаете этот клуб особенным.
Это были два года непрерывного переосмысления с целью выполнить свою миссию, но в жизни у всего есть начало и конец. Теперь пришло время поставить точку.
Прошу прощения, если в какой-то момент я где-то недоработал, если допускал ошибки, просто старался делать всё возможное.
Отметим, что Алвес не собирается завершать карьеру и мечтает сыграть на ЧМ-2022.
Алвес..Крыховяк...Рабьо...Неймар...
Париж...Елисейские поля...Монмартр...круассаны........красота (лепота)...
График работы и оплата нормальные....
Ничего не понимаю...
Алвес..Крыховяк...Рабьо...Неймар...
Париж...Елисейские поля...Монмартр...круассаны........красота (лепота)...
График работы и оплата нормальные....
Ничего не понимаю...