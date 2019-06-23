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Алвес объявил об уходе из ПСЖ

сегодня, 08:56

36-летний защитник ПСЖ Даниэль Алвес сообщил, что покидает парижский коллектив.

Сегодня завершается очередной цикл в моей жизни, цикл побед и нового опыта.

Хочу поблагодарить семью ПСЖ за возможность всем вместе создать новую страницу в истории этого клуба. Спасибо всем сотрудникам за их привязанность, уважение и участие с самого первого дня. Вы делаете этот клуб особенным.

Это были два года непрерывного переосмысления с целью выполнить свою миссию, но в жизни у всего есть начало и конец. Теперь пришло время поставить точку.

Прошу прощения, если в какой-то момент я где-то недоработал, если допускал ошибки, просто старался делать всё возможное.

Отметим, что Алвес не собирается завершать карьеру и мечтает сыграть на ЧМ-2022.

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Все комментарии
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Звезда по имени Солнце
   667 / 686
сегодня в 09:45
неплохо шейха подоил, молодца.
Всё за ваш счёт. Аха-ха)
ДАША Д
ДАША Д
   185 / 686
сегодня в 09:37
Староват стал, особенно для Лиги Чемпионов.
Правдин Семён
Правдин Семён
   52 / 686
сегодня в 09:30
МЮ?
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
сегодня в 09:27
Жаль теперь некому будет отбирать мяч у Кавани(
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Jeck Denielse
   55 / 686
сегодня в 09:27
Чего бегут то все ??..))) Алвес..Крыховяк...Рабьо...Неймар... Париж...Елисейские поля...Монмартр...круассаны........красота (лепота)... График работы и оплата нормальные.... Ничего не понимаю...
"Ерунду ты говоришь, что нам Лондон, что Париж. Да шашлыка там нету даже, а картины в Эрмитаже...мы короче хочем в Сочи")
drug01
drug01
   84 / 686
сегодня в 09:22
Пора на отдых....
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   404 / 686
сегодня в 09:19
Легенда
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   197 / 686
сегодня в 09:17
Последний защитник петушка свалил. Скоро и петушок значит побежит - плаксы не могут без защитников
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 686
сегодня в 09:15
Чего бегут то все ??..)))
Алвес..Крыховяк...Рабьо...Неймар...
Париж...Елисейские поля...Монмартр...круассаны........красота (лепота)...
График работы и оплата нормальные....
Ничего не понимаю...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   377 / 686
сегодня в 09:06
неплохо шейха подоил, молодца.
STVA 1
STVA 1
   36 / 686
сегодня в 09:00
Пора заканчивать по ходу..
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