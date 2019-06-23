Алвес объявил об уходе из ПСЖ

36-летний защитник ПСЖ сообщил, что покидает парижский коллектив.

Сегодня завершается очередной цикл в моей жизни, цикл побед и нового опыта.

Хочу поблагодарить семью ПСЖ за возможность всем вместе создать новую страницу в истории этого клуба. Спасибо всем сотрудникам за их привязанность, уважение и участие с самого первого дня. Вы делаете этот клуб особенным.

Это были два года непрерывного переосмысления с целью выполнить свою миссию, но в жизни у всего есть начало и конец. Теперь пришло время поставить точку.

Прошу прощения, если в какой-то момент я где-то недоработал, если допускал ошибки, просто старался делать всё возможное.