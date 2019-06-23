Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками.
Соглашения продлили вратарь Антон Коченков, защитники Владислав Игнатьев и Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев. О сроках договоров клуб не сообщает.
⚡️ Игнатьев, Коченков, Ротенберг и Коломейцев подписали новые соглашения с клубом ✌🏼https://t.co/RF0Jgh4Qed— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 23 июня 2019 г.
Доброе утро, красно-зеленые! pic.twitter.com/6xazCPmkE8
Ранее «Локомотив» заключил пятилетний контракт с бразильским защитником Серкейрой Мурило.