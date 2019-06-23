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Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»

сегодня, 10:24

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками.

Соглашения продлили вратарь Антон Коченков, защитники Владислав Игнатьев и Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев. О сроках договоров клуб не сообщает.

Ранее «Локомотив» заключил пятилетний контракт с бразильским защитником Серкейрой Мурило.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   55 / 676
сегодня в 11:24
Главное, Ротенберга сохранили))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 676
сегодня в 11:16
Ну вот, теперь ЛЧ покорена будет...
Самедов Агил
Самедов Агил ответил 25процентный клоун
   605 / 676
сегодня в 11:11
И стыдно ни должно быть) это игра, было и когда реал обыгрывали галактик ос и интер по 3 0 получал) конечно прошлый сезон полный провал в лч, но надеемся на борьбу в этот раз и миранчуку если и хотят свалить куда то шанс показать себя)
memphis
memphis
сегодня в 11:09
Попробовали бы Ротенбергу не продлить))) Мальчик хочет слушать гимн лиги Чемпионов. За все заплачено
Паровозов
Паровозов
   444 / 676
сегодня в 11:06
Это конечно хорошо, но больше интересна ситуация по Фернандешу и Гильерме.
амурец
амурец
   60 / 676
сегодня в 11:01
Ротенберг?
АС35
АС35
   3 / 676
сегодня в 10:54
Правильное решение.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 676
сегодня в 10:43
Клуб работает в межсезонье, как и все его конкуренты.
ДСА
ДСА
   116 / 676
сегодня в 10:35
Локомотив последовательно продлевает контракты с нужными футболистами.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 676
сегодня в 10:35
это будущее , будущее локо,будущее лигочемпионского стыда на всю европу
drug01
drug01
   87 / 676
сегодня в 10:29
Значит верят в Семина!
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