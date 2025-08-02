«Бавария» обыграла «Лион» благодарю дублю Олисе

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Лион» в товарищеском матче со счетом 2:1.
Игра прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене».
Сначала дубль оформил французский полузащитник хозяев Майкл Олисе. На 53-й минуте он реализовал пенальти, который заработал новичок «Баварии» Луис Диас, а на 62-й забил левой после передачи Сержа Гнабри.
На 83-й минуте лионцы отквитали один мяч благодаря точному удару 17-летнего Алехандро Родригеса.
Следующий спарринг мюнхенцы проведут 7 августа против английского «Тоттенхэма».
Радует, что Диас активен, это даёт надежду...
Баварию с победой!!!!!!!
Радует, что Диас активен, это даёт надежду...
Баварию с победой!!!!!!!