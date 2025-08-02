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«Бавария» обыграла «Лион» благодарю дублю Олисе

вчера, 18:34

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Лион» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Игра прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене».

Сначала дубль оформил французский полузащитник хозяев Майкл Олисе. На 53-й минуте он реализовал пенальти, который заработал новичок «Баварии» Луис Диас, а на 62-й забил левой после передачи Сержа Гнабри.

На 83-й минуте лионцы отквитали один мяч благодаря точному удару 17-летнего Алехандро Родригеса.

Следующий спарринг мюнхенцы проведут 7 августа против английского «Тоттенхэма».

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Все комментарии
SiberiaChita
SiberiaChita
вчера в 20:56
Урал, скорее в РПЛ...
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:49
Олисе продолжает тащить Баварию
Capral
Capral
вчера в 18:52
17-летний забил Баварии?
Радует, что Диас активен, это даёт надежду...
Баварию с победой!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47
Бавария и должна была выигрывать .
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