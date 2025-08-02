«Бавария» обыграла «Лион» благодарю дублю Олисе

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вчера, 18:34

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Лион» в товарищеском матче со счетом 2:1.

Игра прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене».

Сначала дубль оформил французский полузащитник хозяев . На 53-й минуте он реализовал пенальти, который заработал новичок «Баварии» , а на 62-й забил левой после передачи .

На 83-й минуте лионцы отквитали один мяч благодаря точному удару 17-летнего Алехандро Родригеса.

Следующий спарринг мюнхенцы проведут 7 августа против английского «Тоттенхэма».