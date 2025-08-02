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«Зенит» отказался отпускать Кассьерру в «Севилью»

вчера, 20:14

Нападающий Матео Кассьерра продолжит играть за «Зенит».

Петербургский клуб отклонил предложение испанской «Севильи» об аренде колумбийского футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что Кассьерра хочет уехать в Испанию, чтобы увеличить свои шансы на попадание в заявку национальной команды на ЧМ-2026.

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derrik2000
derrik2000 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:37
Сейчас частенько практикуют сначала - аренда - ну, чтобы понять, кто и что за игрок, потом - выкупают.
Причём, в договоре аренды НЕТ опции обязательного выкупа.
Спартаку одного защитника в аренду С ОПЦИЕЙ обязательного выкупа предложили недавно.
Спартак думает, но что-то мне подсказывает, что откажутся.
Futurista
Futurista
вчера в 20:34
Значит будет филонить как Вендел...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:21
Выкупать значит не желают,хотят в аренду !
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