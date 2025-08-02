«Зенит» отказался отпускать Кассьерру в «Севилью»

Нападающий Матео Кассьерра продолжит играть за «Зенит».
Петербургский клуб отклонил предложение испанской «Севильи» об аренде колумбийского футболиста.
Ранее СМИ сообщали, что Кассьерра хочет уехать в Испанию, чтобы увеличить свои шансы на попадание в заявку национальной команды на ЧМ-2026.
Причём, в договоре аренды НЕТ опции обязательного выкупа.
Спартаку одного защитника в аренду С ОПЦИЕЙ обязательного выкупа предложили недавно.
Спартак думает, но что-то мне подсказывает, что откажутся.
Причём, в договоре аренды НЕТ опции обязательного выкупа.
Спартаку одного защитника в аренду С ОПЦИЕЙ обязательного выкупа предложили недавно.
Спартак думает, но что-то мне подсказывает, что откажутся.