ПСЖ предложил Сафонова «Галатасараю»

Появилась новая информация о возможном уходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Пари Сен-Жермен».
В Турции сообщили, что французский клуб предложил голкипера стамбульскому «Галатасараю».
Турецкий чемпион пока еще не принял решения по трансферу Сафонова, однако будет готов рассмотреть этот вариант, если не сможет приобрести у «Манчестер Сити» вратаря сборной Бразилии Эдерсона.
Если ПСЖ не нужен и другие европейские клубы не заинтересованы в нём, то Галатасарай отличный вариант, будет регулярная игровая практика, внутренние трофеи, еврокубки, и как не крути турецкая лига сильнее и звезднее, чем РПЛ.
Если ПСЖ не нужен и другие европейские клубы не заинтересованы в нём, то Галатасарай отличный вариант, будет регулярная игровая практика, внутренние трофеи, еврокубки, и как не крути турецкая лига сильнее и звезднее, чем РПЛ.