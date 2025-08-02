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ПСЖ предложил Сафонова «Галатасараю»

вчера, 20:24

Появилась новая информация о возможном уходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Пари Сен-Жермен».

В Турции сообщили, что французский клуб предложил голкипера стамбульскому «Галатасараю».

Турецкий чемпион пока еще не принял решения по трансферу Сафонова, однако будет готов рассмотреть этот вариант, если не сможет приобрести у «Манчестер Сити» вратаря сборной Бразилии Эдерсона.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 12:26
Боже…да о чем вы говорите)) Ещё до исключения России и российских клубов из еврокубков, посмотрите результаты команд РПЛ в этих турнирах…провалы за провалами, что в ЛЧ, что в ЛЕ. Это лишь факты.
А теперь, уже, как 3 года уровень РПЛ стал еще значительно ниже без конкуренции в еврокубках, варясь в «собственном соку» невозможно прогрессировать, о чем говорят все наши тренеры и эксперты, да и это очевидная вещь. В той же Турции играют звезды и именитые игроки уровня Осимхена, Икарди, Лерой Сане, Мората, Торрейра, Дзаньоло, Семеду, Шкринияр, Талиска, Фред, Окслейд-Чемберлен, Силва и т.д. Да и там всегда играли именитые игроки вроде: Дрогба, Гути, Роберто Карлос, Уэсли Снейдер, Ван Перси,Симао, Босингва, Куарежма, Нани, Подольски, Мейрелеш, Балотелли, Гамшик и т.д. Очевидно же, что турецкая лига сильнее и интереснее, чем РПЛ.
Но еще раз повторюсь, провалы российских команд из сезона в сезон еще задолго до 2022 года, ну как можно ставить мало кому интересный РПЛ сразу после чемпионатов Англии, Испании, Италии, Франции, Португалии…🤦🏽‍♂️
TheBoLt
TheBoLt ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 02:17, ред.
Насчет падения в 10х годах после успешных нулевых.. Под конец десятых и начало 20х я заметил у нас подъем. Тот же Краснодар нормально в европе играл, хотя кое как боролся за медали тогда. Ниже я кидал скрин рейтинга 2021 года, вот примерно так я бы и видел современный рейтинг. Фенербахче (39 в рейтинге уефа) правда тащит турцию вверх, но остальные клубы там однозначно нам по зубам. Галатасарай на 55 месте, на уровне Црвены Звезды, которую Зенит побеждал. Я бы сегодня не считал Галатасарай соперником Краснодару или Зениту
TheBoLt
TheBoLt ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 02:16
Да, возможно с топ-6 я погорячился, но в топ-10 мы попасть вполне могли бы. Я бы не ставил клубы Португалии, Бельгии, Голландии, Шотландии, Турции, Чехии и т.д. выше наших. Там всё очень ситуативно, Обычно есть чемпион, который тащит рейтинг страны вверх и есть прочая "шушера", которая вполне по зубам всем нашим клубам. Да, спасибо за дискуссию, это интересно)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 02:08
Не можете, однако таких примеров хватает, например Брюгге против Зенита Санкт-Петербурга, Брага против Спартака Москва, ЦСКА Москва против Лудогорца, и таких примеров предостаточно и с другими странами, ничего особенного в этом нет, были и примеры когда российские клубы добивались значительных успехов, даже в 2000-ых два раз взяли европейский кубок второго уровня после Лиги Чемпионов, однако времена своего рода Ренессанса уже давно прошли, как минимум к концу 2010-ых пошёл серьёзный спад, стало больше поражений что можно отнести к позорным, и поэтому уже в те времена уровень РПЛ следует считать максимум близким к десятому месту, но чуть выше, а может и в начале уже второй десятки (11-13 места), так или иначе точно не среди первых семи, и с сомнениями что среди первых десяти, если брать сезоны 19/20 и 20/21.

Таков мой взгляд, спасибо за внимание и дискуссию на интересную и сложную для разбора, анализа и оценки тему.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 02:02
У Шерифа были относительно недавно очень хорошие, даже великие для них, времена, и Вы сами отметили, что аутсайдеров РПЛ вполне может победить, и это даже далеко не сильная футбольная страна, у Азербайджана, страны примерно такого же уровня футбола, есть клуб Карабах, он как раз из таких случаев, при чём до сих пор более стойко держится. У Шотландии есть Селтик и Глазго Рейнджерс, у Австрии Ред Булл Зальцбург, довольно сильный по общеевропейским меркам клуб, у Португалии вообще Спортинг Лиссабон, Бенфика, Порту, да даже и Брага, у Нидерландов тоже целый ряд клубов: Аякс, ПСВ Эйндховен, АЗ Аклмар, Фейеноорд, у той же Турции есть два стамбульских клуба - Галатасарай и Фенербахче, сейчас сопоставимых по силе с сильнейшими из российских.
TheBoLt
TheBoLt ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:59
Да, я ваше мнение понимаю, но не разделяю. Я не могу себе представить победу Рейнджерс/АЗ Алкмаар/Гент над Локо или Зенитом. Да даже над Краснодаром - вряд ли
TheBoLt
TheBoLt ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:57
Вот Зенит например буквально этим летом выиграл у Войводины, Сьона и Црвены Звезды. Из них в клубном рейтинге уефа (смотрю прямо на сайте УЕФА) есть только Црвена Звезда, на 60 месте. Галатасарай на 55. Шериф на 88. В какой вселенной Молдова может быть выше РФ в рейтинге УЕФА? Полностью нарисованный рейтинг для нашей страны
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:56
Если Вы хотите сказать что нынешний рейтинг не соответствует действительности, то понятное дело он условен, но речь не том, наше главное расхождение - это что РПЛ якобы лига уровня сразу после Топ-5. Ни результаты, ни среднее качество игры это не подтверждает.

Вообще, если делить на эшелоны по уровню, то есть европейская Топ-5 - первый эшелон, потом Португалия и Нидерланды - второй эшелон, а дальше уже эшелоны более динамичные, непредсказуемые в плане в какие годы кто выступит лучше, в какие будет провал одной из стран, более-менее ещё явно с низшим эшелоном, не уверен каким по счёту, может быть пятым - там обычно стабильно команды ничего особо не добиваются, а во многих случаях могут и не играть в финальных стадиях общеевропейских турниров, хотя и там бывают неожиданные взлёты. А Россия была в третьей эшелоне, как раз с Бельгией, Турцией, Австрией, Швейцарией, Грецией, Шотландией, Данией, Чехией и может ещё несколькими другими. Это неплохой уровень, достаточно высокий, хотя считать ли это достижением в случае именно с Россией - это дело личное, во многом субъективное.
TheBoLt
TheBoLt ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:52
Шериф? Занявший последнее место в своей группе в ЛЕ? 1 ничья и 5 поражений? Пари может и победят, но не Локо и даже не КС
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:47
Нужно ли напомнить о всех тех поражениях что топовые по меркам РПЛ клубы терпели от якобы аутсайдеров тех противостояний, в частности в квалификационных этапах?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:46
Конкретно из Молдовы Шериф вполне себе может.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:45
И рейтинг за тот период как раз опровергает Ваши слова. Посмотрите сколько очков у Португалии, Нидерландов, да и Шотландии, в сезонах 2019/2020 и 2020/2021. В тех сезонах Кипр и Греция и то получше выступали. Шотландия превосходит по тем сезонам Россию примерно в два раза, Португалия и Нидерланды более чем в два раза.
TheBoLt
TheBoLt ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:45
Или вы всерьез считаете, что всякий сброд можно ставить вот так выше нас? Какой клуб из Молдовы может победить Крылья? Или Пари? Или Шинник хотя бы? Да им напихают полную сетку, это же бред
TheBoLt
TheBoLt ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:41, ред.
Я не вижу ни одного шанса клубам из Швеции, Греции, Дании, Сербии и даже Хорватии или Голландии победить кого-то из наших медалистов этого сезона. А в текущем рейтинге они выше. Сколько клубов из Турции могут попасть в ЛЧ напрямую в квалификацию? Ноль. Сколько клубов может выйти из группы в плей-офф ЛЧ? Ноль. Зенит мог бы наверняка, Краснодар, Спартак, ЦСКА и Локо при везении могли бы выйти в плей-офф. Не надо занижать наш уровень, его занижают умышленно извне
TheBoLt
TheBoLt ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:36, ред.
Вот рейтинг УЕФА до всем известных событий. После 2021 года смысла смотреть там на нашу страну нет. И оценивать мы можем ее только навскидку, т.к. её умышленно занижают там
Romeo 777
Romeo 777 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:35
Надеюсь это была шутка…
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:55
Насчёт турецкой Суперлиги можно порассуждать в плане сравнения её уровня с таковым у российской Премьер-Лиги, но нидерладская Эредивизи, португальская Примейра и бельгийская Про-Лига явно сильнее российской, особенно первые два. И далее ещё есть ряд лиг до семнадцатой в рейтинге Шотландии включительно, которые могут вполне считаться сопоставимыми сейчас с РПЛ, даже если часть и послабее, некоторая часть может быть почти такого же уровня (чуть выше, чуть ниже) или повыше. Это подтверждают результаты российских клубов в конце прошлого и начале этого десятилетия.
https://www.soccer.ru/uefarankings/country
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:21
Сказки не получилось в ПСЖ...
TheBoLt
TheBoLt ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:20
Не сказал бы я, что Турецкая лига сильнее Российской. Выше Российской я бы назвал только Англию, Испанию, Италию, Францию и Германию. Именно в таком порядке
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:52
Почему бы и нет?
Если ПСЖ не нужен и другие европейские клубы не заинтересованы в нём, то Галатасарай отличный вариант, будет регулярная игровая практика, внутренние трофеи, еврокубки, и как не крути турецкая лига сильнее и звезднее, чем РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 22:32
Слабоват он для Интера .
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 21:49, ред.
Почему бы Интеру не обратить внимание на Матвея!
112910415
112910415
вчера в 21:38
Карета превратилась в тыкву...
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:41
Причина этому известна....и не Сафонов тут виноват)...
shlomo
shlomo
вчера в 20:38
О как ... не гуд это, что Матвей пошел по рукам...
Гость
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