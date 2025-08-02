ПСЖ предложил Сафонова «Галатасараю»

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вчера, 20:24

Появилась новая информация о возможном уходе российского вратаря из «Пари Сен-Жермен».

В Турции сообщили, что французский клуб предложил голкипера стамбульскому «Галатасараю».

Турецкий чемпион пока еще не принял решения по трансферу Сафонова, однако будет готов рассмотреть этот вариант, если не сможет приобрести у «Манчестер Сити» вратаря сборной Бразилии .