Селихову удалили фиксирующую пластину из руки

Вратарю «Спартака» удалили фиксирующую пластину из левой руки, которая была установлена в ходе операции в апреле. Ситуацию прокомментировал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме.