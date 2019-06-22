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Селихову удалили фиксирующую пластину из руки

сегодня, 10:41

Вратарю «Спартака» Александру Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки, которая была установлена в ходе операции в апреле. Ситуацию прокомментировал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме.

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Все комментарии
АС35
АС35
   4 / 709
сегодня в 11:03
Здоровья Александру.
cska plus
cska plus
   7 / 709
сегодня в 10:47
    cska plus
    cska plus
       7 / 709
    сегодня в 10:46
    Хрющи подписывают Гильерме и списывают Селихова, зато штанголиз будет на скамейке.
    drug01
    drug01
       85 / 709
    сегодня в 10:45
    Но зачем берут новых вратарей?
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