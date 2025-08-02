«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Барселоне» 70 млн за Фермина Лопеса

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Барселоне» 70 миллионов евро за переход полузащитника Фермина Лопеса.
Официальное предложение еще не было сделано, однако в каталонском клубе уже знают об интересе манкунианцев. Самому Фермину МЮ обещает платить в два раза больше, чем «Барса», если он согласится перебраться в АПЛ.
Не знаю, как насчет финансовой составляющей , но не хотелось бы, чтобы такой игрок покинул Барсу.
Не знаю, как насчет финансовой составляющей , но не хотелось бы, чтобы такой игрок покинул Барсу.