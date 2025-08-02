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«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Барселоне» 70 млн за Фермина Лопеса

вчера, 18:05

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Барселоне» 70 миллионов евро за переход полузащитника Фермина Лопеса.

Официальное предложение еще не было сделано, однако в каталонском клубе уже знают об интересе манкунианцев. Самому Фермину МЮ обещает платить в два раза больше, чем «Барса», если он согласится перебраться в АПЛ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:33
они уже Дону Руму купили и этого купят и Харя в следующем сезоне придёт - короче сплошные Титулы ждут Дьяволят.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:56
Согласен с Вами! Я это и имел в виду
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 19:36
Очень перспективный игрок, еще бы последний удар настроить ,то вообще цены не будет.
Не знаю, как насчет финансовой составляющей , но не хотелось бы, чтобы такой игрок покинул Барсу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:19
Фермин крепко закреплен в клубе доверием фанатов и Флика.
что еще надо игроку тогда?
он подвижный, креативный, в меру разрушительный, с поставленным ударом. подтянуть бы реализацию, и будет топ-игрок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:17
Фермин Лопес отказал Баварии.
какой еще МЮ , который без Лиги чемпионов.
Барсе ни в коем случае нельзя потерять Фермина!
нужны деньги, продайте Араухо ))
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 19:07
Ну если трансфер случится - это будет очень странно. Но откровенно не верю: и слухи возникли только сегодня, и если МЮ сможет позволить выплатить 70 миллионов за полузащитника - то они явно пойдут за Эдерсоном в Аталанту
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:28
Я предполагаю, Барселона и сама подумывала о продаже Фермина Лопеса для того, чтобы получить дополнительные денежные средства на поправку непростой финансовой ситуации. А тут такой случай, ничего и делать-то не надо - Манчестер Юнайтед сам всё уже сделал. Появится возможность влить свежую кровь, а она обойдётся гораздо дешевле. Надо просто взять и принять решение.. Слово за Барселоной.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:09
Игроку надо сто раз подумать прежде чем согласться на переход!Хотя не думаю что до этого дойдёт
Гость
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