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Агент Батракова: «„Локомотив“ не сможет полноценно заменить Алексея»

вчера, 16:47

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о трансферной политике «железнодорожников».

Да, «Локомотив» удачно стартовал в чемпионате. Но даже с учётом приобретения игроков скамейка команды мне видится слишком короткой. Если Алексей Батраков получит карточку или травму, полноценно заменить его было некем как в прошлом сезоне, так и сейчас.

Напомним, что состав «красно-зелёных» в это межсезонье пополнил бывший защитник «Ференцвароша» Кристиан Рамирес, нападающий «Ростова» Николай Комличенко и ещё несколько футболистов.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:48
Этот все цену набивает, посмотрим к концу сезона.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:22
Кузьмичев, твоё дело барыши с клиентов подсчитывать, а не рассуждать о трансферной политике Футбольного клуба Локомотив Москва. Карьера Батракова тебя абсолютно не интересует, перестань рассказывать сказки.. Тебе Алексей нужен только в качестве источника постоянного дохода. Неужели нельзя обойтись без агентов? Почему футболисты им так верят, что очень легко расстаются со своими деньгами?
Датак
Датак
вчера в 17:04
вряд-ли хоть одного игрока основы ЛЮБОЙ команды сможет ПОЛНОЦЕННО заменить игрок на скамейке.
Гость
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