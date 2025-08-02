Агент Батракова: «„Локомотив“ не сможет полноценно заменить Алексея»

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , высказался о трансферной политике «железнодорожников».

Да, «Локомотив» удачно стартовал в чемпионате. Но даже с учётом приобретения игроков скамейка команды мне видится слишком короткой. Если Алексей Батраков получит карточку или травму, полноценно заменить его было некем как в прошлом сезоне, так и сейчас.