«Урал» обыграл «Родину» и стал единоличным лидером Первой лиги

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вчера, 18:56

В третьем туре первенства российской Первой лиги екатеринбургский «Урал» обыграл московскую «Родину» с результатом 2:1.

На 43-й минуте счет открыл , а на 51-й перевес хозяев увеличил .

На 84-й гости отыграли один мяч благодаря голу .

«Урал» набрал 9 очков и с тремя победами в трех матчах стал единоличным лидером Первой лиги.

«Родина», оставшись с одним очком, занимает 14-е место.

В четвертом туре «Родина» 9 августа примет тульский «Арсенал», а «Урал» 10 августа сыграет на выезде с «Енисеем».