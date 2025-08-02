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«Урал» обыграл «Родину» и стал единоличным лидером Первой лиги

вчера, 18:56
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

В третьем туре первенства российской Первой лиги екатеринбургский «Урал» обыграл московскую «Родину» с результатом 2:1.

На 43-й минуте счет открыл Матвей Бардачев, а на 51-й перевес хозяев увеличил Мартин Секулич.

На 84-й гости отыграли один мяч благодаря голу Артема Концевого.

«Урал» набрал 9 очков и с тремя победами в трех матчах стал единоличным лидером Первой лиги.

«Родина», оставшись с одним очком, занимает 14-е место.

В четвертом туре «Родина» 9 августа примет тульский «Арсенал», а «Урал» 10 августа сыграет на выезде с «Енисеем».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:23
И никаких переходных игр!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:17
Крепко он осерчал, что его в РПЛ не взяли. Решил с первых двух мест выходить, не иначе...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:09
Смотрел, приличный футбол, но лучше бы показали Ростов - Крылья Советов..
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:00
Достойный результат лидера...
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