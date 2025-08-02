«Урал» обыграл «Родину» и стал единоличным лидером Первой лиги

В третьем туре первенства российской Первой лиги екатеринбургский «Урал» обыграл московскую «Родину» с результатом 2:1.
На 43-й минуте счет открыл Матвей Бардачев, а на 51-й перевес хозяев увеличил Мартин Секулич.
На 84-й гости отыграли один мяч благодаря голу Артема Концевого.
«Урал» набрал 9 очков и с тремя победами в трех матчах стал единоличным лидером Первой лиги.
«Родина», оставшись с одним очком, занимает 14-е место.
В четвертом туре «Родина» 9 августа примет тульский «Арсенал», а «Урал» 10 августа сыграет на выезде с «Енисеем».