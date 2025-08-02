Дубль Ракова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» на выезде

В первой игре третьего тура чемпионата РПЛ «Ростов» на своем поле уступил самарским «Крыльям Советов» с результатом 1:4.
На 11-й минуте нападающий гостей Вадим Раков открыл счет, а на 56-й Сергей Божин после его передачи увеличил перевес самарцев.
Егор Голенков сократил отставание «Ростова» на 66-й, однако на 74-й Раков оформил дубль и обезопасил успех «Крыльев». На 84-й Максим Витюгов сделал перевес самарцев крупным.
Ростовчане доигрывали встречу вдесятером, поскольку на 76-й минуте второе предупреждение получил защитник Виктор Мелехин.
«Крылья Советов» набрали семь очков и поднялись на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.
«Ростов» потерпел на старте чемпионата третье поражение кряду и с нулем очков занимает 14-е место.
В четвертом туре «Крылья Советов» 9 августа примут «Балтику». «Ростов» 10 августа сыграет дома с «Пари НН».
Ну и конечно, на мой взгляд- пенальти в ворота Самары был, если уж судить предельно откровенно...
Ну и конечно, на мой взгляд- пенальти в ворота Самары был, если уж судить предельно откровенно...
Хотя понятно: достаточно быстрый первый гол в их ворота, как я понимаю, поломал всю установку Альбы на игру.
Здесь вот ещё что скажу в моменте с этим голом.
Как-то и комментаторы на ТВ, и те, кто создаёт текстовые трансляции, совсем упустили ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ДЕЙСТВИЕ Джимми Марина, который, пройдя по центру, ИЗУМИТЕЛЬНО пропустил мяч от Печенина на Ракова, и, в результате ДВА ростовских защитника, которые уже прикрывали Марина, просто потерялись в своей штрафной и долго ориентировались, кого теперь нужно закрывать.
Антигерой, как все уже поняли - Лангович.
Многие из Ростова кто-то не добежал, кто-то не доборолся в эпизоде, кто-то ещё что-то...
Но ТРИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ОШИБКИ - это нечто.
Ланговичу завтра с самого утра нужно стоять у храма перед его открытием, свечек массу поставить и молиться, молиться, молиться... )
Крылья меня приятно удивляют: Адиев, собрав игроков буквально перед самым началом чемпионата, "с листа" быстро построил крепкого середняка.
По крайней мере, в начале чемпионата именно ТАК всё на сегодняшний день выглядит.
А варелик, уходя из Ростова, как я понял, забрал с собой скипидар, которым он регулярно в прошлых сезонах своим футболёрам сзади смазывал... "Для поднятия настроения".
Альба, вероятно, не способен на такие радикальные меры. )
О Ракове все уже всё расписали - повторяться не буду.
Хотя понятно: достаточно быстрый первый гол в их ворота, как я понимаю, поломал всю установку Альбы на игру.
Здесь вот ещё что скажу в моменте с этим голом.
Как-то и комментаторы на ТВ, и те, кто создаёт текстовые трансляции, совсем упустили ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ДЕЙСТВИЕ Джимми Марина, который, пройдя по центру, ИЗУМИТЕЛЬНО пропустил мяч от Печенина на Ракова, и, в результате ДВА ростовских защитника, которые уже прикрывали Марина, просто потерялись в своей штрафной и долго ориентировались, кого теперь нужно закрывать.
Антигерой, как все уже поняли - Лангович.
Многие из Ростова кто-то не добежал, кто-то не доборолся в эпизоде, кто-то ещё что-то...
Но ТРИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ОШИБКИ - это нечто.
Ланговичу завтра с самого утра нужно стоять у храма перед его открытием, свечек массу поставить и молиться, молиться, молиться... )
Крылья меня приятно удивляют: Адиев, собрав игроков буквально перед самым началом чемпионата, "с листа" быстро построил крепкого середняка.
По крайней мере, в начале чемпионата именно ТАК всё на сегодняшний день выглядит.
А варелик, уходя из Ростова, как я понял, забрал с собой скипидар, которым он регулярно в прошлых сезонах своим футболёрам сзади смазывал... "Для поднятия настроения".
Альба, вероятно, не способен на такие радикальные меры. )
О Ракове все уже всё расписали - повторяться не буду.