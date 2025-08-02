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Дубль Ракова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» на выезде

вчера, 19:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В первой игре третьего тура чемпионата РПЛ «Ростов» на своем поле уступил самарским «Крыльям Советов» с результатом 1:4.

На 11-й минуте нападающий гостей Вадим Раков открыл счет, а на 56-й Сергей Божин после его передачи увеличил перевес самарцев.

Егор Голенков сократил отставание «Ростова» на 66-й, однако на 74-й Раков оформил дубль и обезопасил успех «Крыльев». На 84-й Максим Витюгов сделал перевес самарцев крупным.

Ростовчане доигрывали встречу вдесятером, поскольку на 76-й минуте второе предупреждение получил защитник Виктор Мелехин.

«Крылья Советов» набрали семь очков и поднялись на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

«Ростов» потерпел на старте чемпионата третье поражение кряду и с нулем очков занимает 14-е место.

В четвертом туре «Крылья Советов» 9 августа примут «Балтику». «Ростов» 10 августа сыграет дома с «Пари НН».

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Все комментарии
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
Уважаемый, самый косячник не Лангович, а Витя Милёхин, ЦЗ сборной России. И не из-за второй жёлтой карточки.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:41
Потому что было с кем играть.)))
112910415
112910415
вчера в 21:36
Ростов не готов, не перестроился.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36
Все может быть! Ну при нем они в обороне неплохо играли!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:33
Приветствую, Володя!!!
Не могу сказать однозначно, потому что с такими потерями и Валера мог бы не помочь. Ситуация очень сложная, а тренер Ростова, как мне кажется- тренер очень слабый и неопытный...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:58
Приветствую Виктор! Не знаю конечно , но мне кажется что при Валере этого бы не случилось!
derrik2000
derrik2000 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:48
Так мы только этот матч обсуждаем, а не перспективу.
Хотя, что-то мне подсказывает, КС будет в этом сезоне весьма неплох.
Да и ещё игроки вольются в команду: тот же Чернов из Спартака...
Сп62
Сп62
вчера в 20:47
Трудно построить игру при отсутствии трёх стержневых игроков в каждой линии. Альбе прийдётся хорошо поработать, чтобы компенсировать потери.
memphis
memphis ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:46
Пока все равно не тот соперник и не та форма соперника, чтобы делать выводы в плюс
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:45
Подхватит...
Вещий
Вещий
вчера в 20:41
Я думал что крылья как минимум сыграют в ничейку, но разгром в гостях даже и не предполагал...
derrik2000
derrik2000 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:35
Не знаю, не знаю....
По мне, так, КС сегодня в гостях, у ранее "ершистого" Ростова, выглядели более чем достойно: без суеты, хладнокровно, выполняя НЕУКОСНИТЕЛЬНО тренерскую установку.
Даже, по моему мнению, частенько сегодня лучше хозяев поля смотрелись.
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:22
Думаю Зенит не зацепит...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:21
жаль Ростсельмаш.
Самарцы убийственно сняли все вопросы, эффективно пользуясь ошибками дончан.
мои поздравления!
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:19, ред.
Не ожидал, конечно, что так БЕЗОБРАЗНО будет Ростов выглядеть на своём поле.
Хотя понятно: достаточно быстрый первый гол в их ворота, как я понимаю, поломал всю установку Альбы на игру.
Здесь вот ещё что скажу в моменте с этим голом.
Как-то и комментаторы на ТВ, и те, кто создаёт текстовые трансляции, совсем упустили ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ДЕЙСТВИЕ Джимми Марина, который, пройдя по центру, ИЗУМИТЕЛЬНО пропустил мяч от Печенина на Ракова, и, в результате ДВА ростовских защитника, которые уже прикрывали Марина, просто потерялись в своей штрафной и долго ориентировались, кого теперь нужно закрывать.
Антигерой, как все уже поняли - Лангович.
Многие из Ростова кто-то не добежал, кто-то не доборолся в эпизоде, кто-то ещё что-то...
Но ТРИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ОШИБКИ - это нечто.
Ланговичу завтра с самого утра нужно стоять у храма перед его открытием, свечек массу поставить и молиться, молиться, молиться... )
Крылья меня приятно удивляют: Адиев, собрав игроков буквально перед самым началом чемпионата, "с листа" быстро построил крепкого середняка.
По крайней мере, в начале чемпионата именно ТАК всё на сегодняшний день выглядит.
А варелик, уходя из Ростова, как я понял, забрал с собой скипидар, которым он регулярно в прошлых сезонах своим футболёрам сзади смазывал... "Для поднятия настроения".
Альба, вероятно, не способен на такие радикальные меры. )
О Ракове все уже всё расписали - повторяться не буду.
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:18
А может Зенит...
particular
particular
вчера в 20:16
Однако... Раков... Крылья... Зна́тно...
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:15
Спартак поймает...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:12
Третье поражение это уже плохо!
4n26r82dqf37
4n26r82dqf37
вчера в 20:10
Ростов умеет красиво проигрывать не только спартаку.
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:10
Как бы не пришлось больно упасть- с высоты...
Capral
Capral
вчера в 20:09
Ох, как же много позиционных ошибок в обороне Ростова. Самара, которая в принципе играет до тошноты предсказуемо, и та, наказала ростовчан за безграмотность в оборонительных построениях, особенно в центре поля. Кадровые потери Ростова конечно чувствительны, но если так, значит надо перестраивать игру. Пока, ростовчане играют по схеме Карпина, но при Карпине были люди могущие защищаться и атаковать. Чуда от нынешнего Ростова никто не ждет, но первые две игры вселяли надежду, а сегодня- откровенно провал.
Ну и конечно, на мой взгляд- пенальти в ворота Самары был, если уж судить предельно откровенно...
nubom
nubom
вчера в 20:09
Раков встал на крыло... Теперь самарские Крылышки взлетели выше всех!!!
memphis
memphis
вчера в 20:05
Agalas
Agalas
вчера в 20:05
Очень ожидаемый результат, с таким тренером Ростову делать в РПЛ нечего.
zphb22a4chfa
zphb22a4chfa
вчера в 20:04
Бывший спартаковец недотренер Карпин оставил Ростов на пепелище, толи еще будет.
Игорь Никитенко 1
Игорь Никитенко 1
вчера в 20:04
Не плохо .
Futurista
Futurista ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:00
Зенит уже на низком старте)...
1viking17
1viking17
вчера в 19:59
С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!! МО-ЛОД-ЦЫ!!!!!!!!!!!!
memphis
memphis
вчера в 19:59
Опять игрок матча
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