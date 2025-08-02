Дубль Ракова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» на выезде

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вчера, 19:58

В первой игре третьего тура чемпионата РПЛ «Ростов» на своем поле уступил самарским «Крыльям Советов» с результатом 1:4.

На 11-й минуте нападающий гостей открыл счет, а на 56-й после его передачи увеличил перевес самарцев.

сократил отставание «Ростова» на 66-й, однако на 74-й Раков оформил дубль и обезопасил успех «Крыльев». На 84-й сделал перевес самарцев крупным.

Ростовчане доигрывали встречу вдесятером, поскольку на 76-й минуте второе предупреждение получил защитник .

«Крылья Советов» набрали семь очков и поднялись на первую строчку турнирной таблицы РПЛ .

«Ростов» потерпел на старте чемпионата третье поражение кряду и с нулем очков занимает 14-е место.

В четвертом туре «Крылья Советов» 9 августа примут «Балтику». «Ростов» 10 августа сыграет дома с «Пари НН».