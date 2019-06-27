ГлавнаяНовости

Ривалдо: «Для Неймара лучше всего будет вернуться в „Барселону“»

сегодня, 19:36

Известный в прошлом футболист Ривалдо считает, что форварду ПСЖ Неймару необходимо вернуться в «Барселону».

Для Неймара лучше всего будет вернуться в «Барселону», попросить у фанатов прощения и покаяться за свое поведение. Именно там он наверняка сможет показать свой лучший футбол. Конечно, Неймару придется пойти на снижение зарплаты, но это будет стоить того удовольствия от игры, которое Ней сможет вновь обрести в «Барселоне». В этом клубе у него будет возможность получить «Золотой мяч» и выиграть еще одну Лигу чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Натхо: «Люблю ЦСКА, но не знаю, где буду играть дальше»
Сегодня, 20:02 Комментарии3
Ривалдо: «Месси уже сделал достаточно много для получения „Золотого мяча“»
Сегодня, 19:21 Комментарии9
Женезио: «Фекиру нужен новый вызов»
Сегодня, 19:11 Комментарии2
Отец Хави: «Возвращение Неймара в „Барселону“ дурно пахнет»
Сегодня, 18:25 Комментарии5
Глеб: «Было бы здорово включить в РПЛ белорусские клубы»
Сегодня, 18:13 Комментарии14
Венгер: «Хотел бы поработать в другой стране»
Сегодня, 16:24 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
   146 / 656
сегодня в 19:55
"Покайся ирод". Смех да и только, каталонские в момент сделки получили 222 млн извинений, скорее надо о Бармалее говорить который возможно сьехал с катушек в ситуации "заваливших его чемоданов".
STVA 1
STVA 1
   26 / 656
сегодня в 19:50
А лучше было не уходить и не было всей этой бадяги!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100