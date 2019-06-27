Ривалдо: «Для Неймара лучше всего будет вернуться в „Барселону“»

Известный в прошлом футболист Ривалдо считает, что форварду ПСЖ Неймару необходимо вернуться в «Барселону».

Для Неймара лучше всего будет вернуться в «Барселону», попросить у фанатов прощения и покаяться за свое поведение. Именно там он наверняка сможет показать свой лучший футбол. Конечно, Неймару придется пойти на снижение зарплаты, но это будет стоить того удовольствия от игры, которое Ней сможет вновь обрести в «Барселоне». В этом клубе у него будет возможность получить «Золотой мяч» и выиграть еще одну Лигу чемпионов.