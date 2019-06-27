Глеб: «Было бы здорово включить в РПЛ белорусские клубы»

Известный белорусский футболист Александр Глеб прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил о возможном включении в РПЛ команд из ближнего зарубежья.
Предложение Гинера довольно интересное. Это было бы здорово для белорусских клубов. Уверен, что в чемпионате России уровень белорусских футболистов будет только расти. Чемпионат станет похож на тот, который был в СССР, когда играли все сильнейшие команды.
В этом случае белорусские клубы не попадут в еврокубки? Это правда. Но чемпионат России — совсем другой уровень. Наши футболисты на фоне сильных соперников станут больше прогрессировать. Но попасть в еврокубки, согласен, будет очень и очень сложно.
На какое место сейчас могут претендовать БАТЭ или «Динамо» Минск? Сложно сказать. Думаю, в первом сезоне во второй части турнирной таблицы, где-нибудь в районе 10-12-го места. В России много сильных команд, против которых сложно играть. Даже против аутсайдеров. Но уверен, что БАТЭ бы не вылетело, но при этом команда показала бы себя достойно. А во втором сезоне все может быть лучше.
Напомним, что Глеб в июне покинул БАТЭ.
Да и по расстоянию не Хабаровск....час лёту...
Да и по расстоянию не Хабаровск....час лёту...