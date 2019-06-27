Глеб: «Было бы здорово включить в РПЛ белорусские клубы»

Известный белорусский футболист прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил о возможном включении в РПЛ команд из ближнего зарубежья.

Предложение Гинера довольно интересное. Это было бы здорово для белорусских клубов. Уверен, что в чемпионате России уровень белорусских футболистов будет только расти. Чемпионат станет похож на тот, который был в СССР , когда играли все сильнейшие команды.

В этом случае белорусские клубы не попадут в еврокубки? Это правда. Но чемпионат России — совсем другой уровень. Наши футболисты на фоне сильных соперников станут больше прогрессировать. Но попасть в еврокубки, согласен, будет очень и очень сложно.