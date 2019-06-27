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Глеб: «Было бы здорово включить в РПЛ белорусские клубы»

сегодня, 18:13

Известный белорусский футболист Александр Глеб прокомментировал предложение президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил о возможном включении в РПЛ команд из ближнего зарубежья.

Предложение Гинера довольно интересное. Это было бы здорово для белорусских клубов. Уверен, что в чемпионате России уровень белорусских футболистов будет только расти. Чемпионат станет похож на тот, который был в СССР, когда играли все сильнейшие команды.

В этом случае белорусские клубы не попадут в еврокубки? Это правда. Но чемпионат России — совсем другой уровень. Наши футболисты на фоне сильных соперников станут больше прогрессировать. Но попасть в еврокубки, согласен, будет очень и очень сложно.

На какое место сейчас могут претендовать БАТЭ или «Динамо» Минск? Сложно сказать. Думаю, в первом сезоне во второй части турнирной таблицы, где-нибудь в районе 10-12-го места. В России много сильных команд, против которых сложно играть. Даже против аутсайдеров. Но уверен, что БАТЭ бы не вылетело, но при этом команда показала бы себя достойно. А во втором сезоне все может быть лучше.

Напомним, что Глеб в июне покинул БАТЭ

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Все комментарии
112910415
112910415
   51 / 656
сегодня в 20:04
оно бы любопытно...если с перелётами не критично
EAGuar As
EAGuar As
   72 / 656
сегодня в 19:32
Кому это нужно ?
3ton
3ton ответил parallels
   144 / 656
сегодня в 19:24
Спартак в РБ максимум бы боролся за первое место с конца )
Alex-96
Alex-96
   105 / 656
сегодня в 18:38
Глеб заразился псиным бешенством. Усатый его похоже укусил.
Garrincha58
Garrincha58
   225 / 656
сегодня в 18:38
типа КХЛ что ли и стоит ли это создавать
LOpp
LOpp
   5 / 656
сегодня в 18:36
Помнится усатый клоун предлагал создать Укроп, потом в Киеве майдан случился. Белорусы, берегитесь!
vinyardrip
vinyardrip ответил Jeck Denielse
   622 / 656
сегодня в 18:34
За счёт БАТЭ и Динамо Минск - можно было бы расшириь лигу до 18-ти команд.... Да и по расстоянию не Хабаровск....час лёту...
Ну если не из хабаровска)
parallels
parallels
   3 / 656
сегодня в 18:32
высшей справедливостью было бы принять в рпл минск и батэ - а в обратном направлении отправить спартак, где ему самое место. правда, белорусы не сказали бы за это спасибо)
bril2006
bril2006
сегодня в 18:23
Да было бы неплохо ещё украинцев включить: Динамо, Шахтёр и Днепр добавили бы жары в РПЛ, но это уже видимо не в этой жизни!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 656
сегодня в 18:21
За счёт БАТЭ и Динамо Минск - можно было бы расшириь лигу до 18-ти команд....
Да и по расстоянию не Хабаровск....час лёту...
Эллочка
Эллочка
   627 / 656
сегодня в 18:19
и грузинские
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 656
сегодня в 18:18
К Газзаева надо обратиться.
RMUKMU
RMUKMU
   116 / 656
сегодня в 18:17
К чему подводка? Почему бы сразу не провести референдум?
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   46 / 656
сегодня в 18:15
А тарасовку, катающую доги и покупающую судей исключить.
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