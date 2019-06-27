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Ривалдо: «Месси уже сделал достаточно много для получения „Золотого мяча“»

сегодня, 19:21

Известный в прошлом футболист Ривалдо считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года заслужил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Думаю, Месси уже сделал достаточно, чтобы получить «Золотой мяч», ведь это индивидуальная награда. Ван Дейк? Нужно задаться вопросом, имеет ли он такое же влияние на защиту «Ливерпуля» как Месси на нападение «Барсы». Если Лео удастся выиграть Кубок Америки, это станет мощным импульсом для получения Месси еще одного «Золотого мяча».

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Все комментарии
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   562 / 656
сегодня в 20:13
Давать ЗМ Месси только за победу в чемпионате? Ну такое себе, с тем же успехом можно номинировать Дзюбу, он тоже выиграл первенство страны. Вот если гном каким-то чудом выиграет кубок Америки, тога еще можно подумать, а так, увы
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   624 / 656
сегодня в 20:08
Нужно задаться вопросом, имеет ли он такое же влияние на защиту «Ливерпуля» как Месси на нападение «Барсы».

При Ван Дейке ЛФК пропустил всего 22 гола в чемпионате - один раз проиграв.
Ван Дейк забетонировал все и привел клуб к титулу ЛЧ.Это как раз индивидуальное качество - которое влияет на команду.А значит и на трофеи.

После 4-0 на Энфилде и унылая дежурная победа в чемпике это ой как мало.КА даже не Евро, а максимум ЛН по статусу.

Защитнику сложнее в 50 раз.Ибо надо 20 раз из 20 отыграть отлично.Когда форварду достаточно забить на 10-й раз и его фамилия будет на табло как героя, и 9 промахов никто не вспомнит.

По этому ЗМ у Ван Дейка без вариантов.Хоть что там на КА произойдет.
Медив
Медив
   89 / 656
сегодня в 20:04
Ну защита Ливерпуля имела... влияние... на нападение Барселоны. Так что все честно, если ЗМ получит ван Дейк
mrViktor85
mrViktor85
сегодня в 20:00
А что он сделал? для того что бы получить золотой мяч как лучшего игрока года, нужно хотя бы хоть что то взять, а он в этом сезоне ни фига не взял. Чемпионат страны обычно как бы не в счет. Надеюсь и кубок Америки не возьмут, а то будет типа это его заслуга хотя он ни фига не сделал даже для выхода из группы.
BARCDJIN
BARCDJIN
   187 / 656
сегодня в 19:55
    Colchoneros
    Colchoneros
       241 / 656
    сегодня в 19:43
    Месси не достоин золотого мяча!
    Также как и Роналду!
    рус фан
    рус фан
       146 / 656
    сегодня в 19:38
    Аргентина вряд ли возьмет кубок Америки, скорее Уругвай, Чили или Бразилия.
    BenderBender
    BenderBender
       206 / 656
    сегодня в 19:37
    Гнать из сборной. Из моей любимой когда-то сборной. Пока этот пешеход не появился там.
    Gelious
    Gelious
       85 / 656
    сегодня в 19:22
    Это да, великолепный дубль Никарагуа
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