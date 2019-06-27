Ривалдо: «Месси уже сделал достаточно много для получения „Золотого мяча“»

Известный в прошлом футболист Ривалдо считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года заслужил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Думаю, Месси уже сделал достаточно, чтобы получить «Золотой мяч», ведь это индивидуальная награда. Ван Дейк? Нужно задаться вопросом, имеет ли он такое же влияние на защиту «Ливерпуля» как Месси на нападение «Барсы». Если Лео удастся выиграть Кубок Америки, это станет мощным импульсом для получения Месси еще одного «Золотого мяча».
При Ван Дейке ЛФК пропустил всего 22 гола в чемпионате - один раз проиграв.
Ван Дейк забетонировал все и привел клуб к титулу ЛЧ.Это как раз индивидуальное качество - которое влияет на команду.А значит и на трофеи.
После 4-0 на Энфилде и унылая дежурная победа в чемпике это ой как мало.КА даже не Евро, а максимум ЛН по статусу.
Защитнику сложнее в 50 раз.Ибо надо 20 раз из 20 отыграть отлично.Когда форварду достаточно забить на 10-й раз и его фамилия будет на табло как героя, и 9 промахов никто не вспомнит.
По этому ЗМ у Ван Дейка без вариантов.Хоть что там на КА произойдет.
При Ван Дейке ЛФК пропустил всего 22 гола в чемпионате - один раз проиграв.
Ван Дейк забетонировал все и привел клуб к титулу ЛЧ.Это как раз индивидуальное качество - которое влияет на команду.А значит и на трофеи.
После 4-0 на Энфилде и унылая дежурная победа в чемпике это ой как мало.КА даже не Евро, а максимум ЛН по статусу.
Защитнику сложнее в 50 раз.Ибо надо 20 раз из 20 отыграть отлично.Когда форварду достаточно забить на 10-й раз и его фамилия будет на табло как героя, и 9 промахов никто не вспомнит.
По этому ЗМ у Ван Дейка без вариантов.Хоть что там на КА произойдет.
Также как и Роналду!
Также как и Роналду!