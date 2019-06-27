Ривалдо: «Месси уже сделал достаточно много для получения „Золотого мяча“»

Известный в прошлом футболист Ривалдо считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года заслужил нападающий «Барселоны» .

Думаю, Месси уже сделал достаточно, чтобы получить «Золотой мяч», ведь это индивидуальная награда. Ван Дейк? Нужно задаться вопросом, имеет ли он такое же влияние на защиту «Ливерпуля» как Месси на нападение «Барсы». Если Лео удастся выиграть Кубок Америки, это станет мощным импульсом для получения Месси еще одного «Золотого мяча».