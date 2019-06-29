Хамес: «У меня есть 20 дней, чтобы подумать о своем будущем»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал о своем будущем. Ранее ходили слухи, что игрок близок к переходу в «Наполи».
У меня есть 20 дней, чтобы подумать о своем будущем.
Все зависит от «Реала». Руководство клуба принимает решения, я ничего не могу сделать.
Все зависит от «Реала». Руководство клуба принимает решения, я ничего не могу сделать.
Если всё зависит от Реала, ты ничего не можешь сделать, то зачем тогда думать о своём будущем)
Все зависит от «Реала». Руководство клуба принимает решения, я ничего не могу сделать.
Если всё зависит от Реала, ты ничего не можешь сделать, то зачем тогда думать о своём будущем)