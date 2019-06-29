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Хамес: «У меня есть 20 дней, чтобы подумать о своем будущем»

29 июня 2019, 11:58

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал о своем будущем. Ранее ходили слухи, что игрок близок к переходу в «Наполи».

У меня есть 20 дней, чтобы подумать о своем будущем. 

Все зависит от «Реала». Руководство клуба принимает решения, я ничего не могу сделать. 

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АС35
АС35
   14 / 686
29 июня в 15:04
Хамес: «У меня есть 20 дней, чтобы подумать о своем будущем»

Все зависит от «Реала». Руководство клуба принимает решения, я ничего не могу сделать.


Если всё зависит от Реала, ты ничего не можешь сделать, то зачем тогда думать о своём будущем)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   144 / 686
29 июня в 14:07
Уходи, не губи карьеру.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 12:30
Оставят в клубе сливочные.
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