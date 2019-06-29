«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Правый защитник «Кристал Пэлас» и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком «Манчестер Юнайтед». 21-летний футболист заключил с «красными дьяволами» контракт на пять сезонов с возможностью продлить еще на один.
По информации прессы, стоимость трансфера составила 50 млн фунтов.
Ван-Биссака в минувшем сезоне сделал 3 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.
Связка дефов именно на тот момент была одной из лучших. Может назовёшь связки которые были сильно лучше в то время?)
Связка дефов именно на тот момент была одной из лучших. Может назовёшь связки которые были сильно лучше в то время?)
Я никогда хорошо к МЮ не относился, но Гиггза и Скоулза у меня язык ни как не повернётся назвать иначе чем звёздами мирового уровня(в 90-е и до середины нулевых уж точно).
Рио и Видичем в своё время организовали один из лучших дуэтов-защитников в истории(не самый лучший, но очень хороши были) - и это признавали во всём мире кстати.
Я никогда хорошо к МЮ не относился, но Гиггза и Скоулза у меня язык ни как не повернётся назвать иначе чем звёздами мирового уровня(в 90-е и до середины нулевых уж точно).
Рио и Видичем в своё время организовали один из лучших дуэтов-защитников в истории(не самый лучший, но очень хороши были) - и это признавали во всём мире кстати.
Ты наверно запамятовал что в защите были топари Фердинанд и Видич, а не то безобразие что сейчас есть.
Забыл что в команде были Скоулз и Гиггз, которые направляли и воодушевляли остальных.
А сейчас в команде нет того кто даст по шее Погба, Санчесу (и многим другим) и заставит работать каждый матч(ни среди игроков, ни тренер... Сульшер явно не обладает тем же авторитетом что САФ)...
У САФа всегда в команде был баланс между топ игроками и трудолюбивыми середняками. А сейчас топ игроков кот наплакал(а те кто есть или хернёй страдают как Погба, или решают уйти-не уйти как де Хеа), а среди середняков бойцов раз-два и обчёлся...
Ты наверно запамятовал что в защите были топари Фердинанд и Видич, а не то безобразие что сейчас есть.
Забыл что в команде были Скоулз и Гиггз, которые направляли и воодушевляли остальных.
А сейчас в команде нет того кто даст по шее Погба, Санчесу (и многим другим) и заставит работать каждый матч(ни среди игроков, ни тренер... Сульшер явно не обладает тем же авторитетом что САФ)...
У САФа всегда в команде был баланс между топ игроками и трудолюбивыми середняками. А сейчас топ игроков кот наплакал(а те кто есть или хернёй страдают как Погба, или решают уйти-не уйти как де Хеа), а среди середняков бойцов раз-два и обчёлся...
Топовый защитник, был одним из лучших в этом сезоне по отборам, перехватам, выносам и т.п
Топовый защитник, был одним из лучших в этом сезоне по отборам, перехватам, выносам и т.п
Ван-Бастена,
Ван- Бомела,
на худой конец- Ван-Перси.
Юнайтид подписал какого-то Вана..
Юнайтид перестал быть большим игроком на
трансферном рынке.
Ван-Бастена,
Ван- Бомела,
на худой конец- Ван-Перси.
Юнайтид подписал какого-то Вана..
Юнайтид перестал быть большим игроком на
трансферном рынке.
Настораживает ставка на британцев у МЮ. Нет, я конечно согласен что иногда игроки-крепкие середняки лучше чем ленивые топари... но если середняков будет 2/3 или больше в составе - сила команды явно не будет соответствовать топам...
Настораживает ставка на британцев у МЮ. Нет, я конечно согласен что иногда игроки-крепкие середняки лучше чем ленивые топари... но если середняков будет 2/3 или больше в составе - сила команды явно не будет соответствовать топам...