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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

29 июня 2019, 14:12

Правый защитник «Кристал Пэлас» и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком «Манчестер Юнайтед». 21-летний футболист заключил с «красными дьяволами» контракт на пять сезонов с возможностью продлить еще на один.

По информации прессы, стоимость трансфера составила 50 млн фунтов.

Ван-Биссака в минувшем сезоне сделал 3 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил hoper
   71 / 686
вчера в 21:29
Я болею за МЮ.Но если Гиггз и Скоулз суперзёзды,то кто тогда Бекхэм,Фигу,Зидан,Рауль и другие.Первые двое скорее очень хорошие игроки . но таких в мире было немало.А вот вторых как раз единицы.А связка центрдефов была хороша ,но тоже не лучшая в мире.Повторюсь хороша ,но.......Так что я болею за МЮ,но оцениваю своих любимцев насколько возможно объективно.И если сейчас хвалить некого ,то я этого и не делаю.Может только Мак Томиней заслуживает лестных слов,да старина Янг и всё
Бэкхем слишком быстро сошел с дистанции(он сильный игрок, но не суперзвезда). Фигу, Зидан и Рауль - мегазвёзды... как и Гиггз с Скоулзом. Кстати у того же Рауля меньше сильно проведённых сезонов чем у Гиггза. Нистелрой - мегазвезда, а вот Руни нет, не дотянул... слишком быстро сдулся.

Связка дефов именно на тот момент была одной из лучших. Может назовёшь связки которые были сильно лучше в то время?)
azkan
azkan
вчера в 20:23
Неплохо, вот Челси за 50 лямов Ковачича купили... за два паса) А тут целых три!
hoper
hoper ответил Artuom
вчера в 20:08
О_о... Ты явно не фанат МЮ... Я никогда хорошо к МЮ не относился, но Гиггза и Скоулза у меня язык ни как не повернётся назвать иначе чем звёздами мирового уровня(в 90-е и до середины нулевых уж точно). Рио и Видичем в своё время организовали один из лучших дуэтов-защитников в истории(не самый лучший, но очень хороши были) - и это признавали во всём мире кстати.
Я болею за МЮ.Но если Гиггз и Скоулз суперзёзды,то кто тогда Бекхэм,Фигу,Зидан,Рауль и другие.Первые двое скорее очень хорошие игроки . но таких в мире было немало.А вот вторых как раз единицы.А связка центрдефов была хороша ,но тоже не лучшая в мире.Повторюсь хороша ,но.......Так что я болею за МЮ,но оцениваю своих любимцев насколько возможно объективно.И если сейчас хвалить некого ,то я этого и не делаю.Может только Мак Томиней заслуживает лестных слов,да старина Янг и всё
Artuom
Artuom ответил hoper
   71 / 686
30 июня в 18:50
Да кто спорит про Виду и Рио.Но это были звёзды в раздевалке и для фанов МЮ.Но на мировом уровне таких игроков было немало.Равно как и Гиггз и Скоулз.Звёзд мирового уровня в МЮ много не бывало никогда.Кантана ставил на уши всю Англию,но в сборную не брали.А в центре где сейчас играет "великий" Погба играли Эванс,Кэррик и Флетчер.Прямо у каждого по три золотых мяча.И причём тут сегодняшний бардак.Разговор о том что середняки тянули команду потому-что каждый выкладывался на поле на все сто.В отличии от нынешних пижонов
О_о... Ты явно не фанат МЮ...

Я никогда хорошо к МЮ не относился, но Гиггза и Скоулза у меня язык ни как не повернётся назвать иначе чем звёздами мирового уровня(в 90-е и до середины нулевых уж точно).

Рио и Видичем в своё время организовали один из лучших дуэтов-защитников в истории(не самый лучший, но очень хороши были) - и это признавали во всём мире кстати.
hoper
hoper ответил Artuom
30 июня в 18:23
да ты что)) Ты наверно запамятовал что в защите были топари Фердинанд и Видич, а не то безобразие что сейчас есть. Забыл что в команде были Скоулз и Гиггз, которые направляли и воодушевляли остальных. А сейчас в команде нет того кто даст по шее Погба, Санчесу (и многим другим) и заставит работать каждый матч(ни среди игроков, ни тренер... Сульшер явно не обладает тем же авторитетом что САФ)... У САФа всегда в команде был баланс между топ игроками и трудолюбивыми середняками. А сейчас топ игроков кот наплакал(а те кто есть или хернёй страдают как Погба, или решают уйти-не уйти как де Хеа), а среди середняков бойцов раз-два и обчёлся...
Да кто спорит про Виду и Рио.Но это были звёзды в раздевалке и для фанов МЮ.Но на мировом уровне таких игроков было немало.Равно как и Гиггз и Скоулз.Звёзд мирового уровня в МЮ много не бывало никогда.Кантана ставил на уши всю Англию,но в сборную не брали.А в центре где сейчас играет "великий" Погба играли Эванс,Кэррик и Флетчер.Прямо у каждого по три золотых мяча.И причём тут сегодняшний бардак.Разговор о том что середняки тянули команду потому-что каждый выкладывался на поле на все сто.В отличии от нынешних пижонов
Artuom
Artuom ответил hoper
   71 / 686
30 июня в 15:04
Именно с таким составом -без звёзд- великий САФ делал результаты.Последнее чемпионство тому пример.Ван Перси и Руни -главные звёзды МЮ
да ты что))

Ты наверно запамятовал что в защите были топари Фердинанд и Видич, а не то безобразие что сейчас есть.

Забыл что в команде были Скоулз и Гиггз, которые направляли и воодушевляли остальных.

А сейчас в команде нет того кто даст по шее Погба, Санчесу (и многим другим) и заставит работать каждый матч(ни среди игроков, ни тренер... Сульшер явно не обладает тем же авторитетом что САФ)...

У САФа всегда в команде был баланс между топ игроками и трудолюбивыми середняками. А сейчас топ игроков кот наплакал(а те кто есть или хернёй страдают как Погба, или решают уйти-не уйти как де Хеа), а среди середняков бойцов раз-два и обчёлся...
hoper
hoper ответил Artuom
30 июня в 13:49
Ну посмотрим... пока только один полноценный сезон у парня. Настораживает ставка на британцев у МЮ. Нет, я конечно согласен что иногда игроки-крепкие середняки лучше чем ленивые топари... но если середняков будет 2/3 или больше в составе - сила команды явно не будет соответствовать топам...
Именно с таким составом -без звёзд- великий САФ делал результаты.Последнее чемпионство тому пример.Ван Перси и Руни -главные звёзды МЮ
hoper
hoper ответил -Иван Калита-
30 июня в 13:46
вот такие мешки и превращают футбол в базар, платя нереальные суммы за середнячков, лет 6 -7 назад он стоил бы не больше 12-13 лямов
Когда -то не так давно один очень известный клуб купил Кэролла за 35 млн.ф.с.,а он так и не заиграл.По тем ценам огромная сумма ..........
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
30 июня в 07:32
Посмотрим, что за дарование.
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   549 / 686
30 июня в 05:18
вот такие мешки и превращают футбол в базар, платя нереальные суммы за середнячков, лет 6 -7 назад он стоил бы не больше 12-13 лямов
zavit
zavit
30 июня в 00:23
Всегда симпатизировал МЮ, и собственно продолжаю, но сейчас смотреть печально на клуб. Топовые игроки не хотят идти в МЮ. Приходится подписывать середняков, увы
dzvinka
dzvinka
   34 / 686
29 июня в 23:57
смуглый мальчик с именем Аарон - ох уж этот Лондон)))
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   318 / 686
29 июня в 21:40
Те кто пишут бревно и прочее ниже, точно не смотрели матчи КП в этом сезоне, но гавкнуть надо обязательно :D
Топовый защитник, был одним из лучших в этом сезоне по отборам, перехватам, выносам и т.п
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   495 / 686
29 июня в 21:34
Желаю усп
sparxx2
sparxx2
   480 / 686
29 июня в 21:21
В CP нравился, посмотрим что будет рисовать у чертят и на осень в ЛЕ.
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 20:49
Вот какие у российских клубов с их собственными доходами возможности конкурировать в условиях ФФП УЕФА на трансферном рынке при таких уровнях цен? Ни-ка-ких возможностей нет - даже у Зенита.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 20:31
Посмотрим , как парень проявит себя ???
ошалевший
ошалевший ответил Bavaria_M
   173 / 686
29 июня в 20:23
А вудворда все продолжают разводить как портовую девку. Трансферы уровня шипа
а чё там с сачешом,француз какой то из лиона был куплен,рекордные трансы и где эти топы?
ошалевший
ошалевший ответил Bavaria_M
   173 / 686
29 июня в 20:17
А вудворда все продолжают разводить как портовую девку. Трансферы уровня шипа
сильнее павара в разы
ошалевший
ошалевший ответил Roman73
   173 / 686
29 июня в 20:16
Люди подписывали Ван-Бастена, Ван- Бомела, на худой конец- Ван-Перси. Юнайтид подписал какого-то Вана.. Юнайтид перестал быть большим игроком на трансферном рынке.
норм правый бек,а кто там щас топ на этой позиции?
Roman73
Roman73
   624 / 686
29 июня в 19:13
Люди подписывали
Ван-Бастена,
Ван- Бомела,
на худой конец- Ван-Перси.
Юнайтид подписал какого-то Вана..
Юнайтид перестал быть большим игроком на
трансферном рынке.
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 18:58
Хороший игрок
weinmar
weinmar
   326 / 686
29 июня в 17:41
Ну хоть не за 100 лямов )
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
29 июня в 17:33
А вудворда все продолжают разводить как портовую девку. Трансферы уровня шипа
Artuom
Artuom
   71 / 686
29 июня в 15:10
Ну посмотрим... пока только один полноценный сезон у парня.
Настораживает ставка на британцев у МЮ. Нет, я конечно согласен что иногда игроки-крепкие середняки лучше чем ленивые топари... но если середняков будет 2/3 или больше в составе - сила команды явно не будет соответствовать топам...
yudin_duda
yudin_duda
   601 / 686
29 июня в 14:34
Если инфа про 50 лямов правда, то отлично приобретение.
ДСА
ДСА
   143 / 686
29 июня в 14:33
Так себе игрок.
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
29 июня в 14:33
Ладушки
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 686
29 июня в 14:32
Очередной ленивый, бестолковый зулус пришел подоить мюшка
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 14:20
Ну вот это есть хорошо!
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