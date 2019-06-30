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Гвардиола: «„Барселона“ не выигрывает Лигу чемпионов не из-за Месси»

30 июня 2019, 17:33

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Ara рассказал о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, его влиянии на «блаугранас» и футбол в целом.

Тито Виланова всегда говорил мне, что Месси похож на студента, который пришел на занятия и ему было скучно, потому что он всё это уже знал. Нам очень повезло, что Лео был в нашей «Барселоне». Мы старались вовлекать его в игру как можно больше, я не раз об этом говорил. В том поколении было много звезд, но без Месси мы бы столько не достигли. Он был намного весомее, чем просто вишенка на торте. 

«Барселона» в минувшем сезоне была очень близка к победе в Лиге чемпионов, все думали, что они забьют гол на «Энфилде». Лига чемпионов требует от игроков очень многого. Месси передвинули подальше от флангов не только из соображений атаки, но и для оборонительной работы. Лично мне не хочется наблюдать страдания Месси, когда он возвращается к своим воротам, я бы предпочел видеть, как он действует в последних 20 метрах поля, но на «Камп Ноу» в матче с «Ливерпулем» Лео бегал как зверь. И на «Энфилде» в первом тайме он это делал. Если «Барселона» не выигрывает Лигу чемпионов, это не из-за Месси.

Я смотрю на «Барселону» и могу вас заверить, что не хотел с ними пересекаться в еврокубках. Они были на грани требла. Если бы каталонцы вышли в финал, то, я думаю, выиграли бы ЛЧ

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Все комментарии
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил League1
   196 / 686
30 июня в 20:50
гвардиола пусть бабушке своей рассказывает эти сказки. Все знают - во всём виноват только гном.
торрен?
League1
League1
   47 / 686
30 июня в 20:25
гвардиола пусть бабушке своей рассказывает эти сказки. Все знают - во всём виноват только гном.
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил abramjan
   196 / 686
30 июня в 19:47
пожиратель чипсов силен только в вытягивании денег из барселонки
УМУРЕЦ я все видел..

АХа-ха)
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 19:18
Месси ещё выиграет ЛЧ !
abramjan
abramjan
   141 / 686
30 июня в 18:57
пожиратель чипсов силен только в вытягивании денег из барселонки
abramjan
abramjan
   141 / 686
30 июня в 18:51
правильно....не выигрывает не из за месси а благодаря ему!!! ахахаааа)))
рус фан
рус фан
   84 / 686
30 июня в 18:46
каталонские не могут выиграть ЛЧ потому как у руля команды стоит не соответствующий по компетенции тренер на мой взгляд, что собственно и косвенно подтверждает Хосеп.
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   196 / 686
30 июня в 18:11
я могу сказать что соццеровский бот куда более велик..щас еще парочку выпустит сюда..

Аха-ха)
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   113 / 686
30 июня в 18:08
чтобы кто не говорил а гномик велик по сравнению с реклумирующей шампуни теткой из пенулдувентуса
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Так Себе Аналитик
   196 / 686
30 июня в 18:05
Его собственный игрок Агуэро тащит сборную Аргентины на Кубке, а он разглагольствует о Месси - типичный современный футбол, где рулит только медийность) Или Тите, который больше говорит об отсутствующем Неймаре, чем о своих игроках, которые пока что дают результат.
ну по пеналькам максимум!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 686
30 июня в 18:03
Его собственный игрок Агуэро тащит сборную Аргентины на Кубке, а он разглагольствует о Месси - типичный современный футбол, где рулит только медийность)

Или Тите, который больше говорит об отсутствующем Неймаре, чем о своих игроках, которые пока что дают результат.
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Gelious
   196 / 686
30 июня в 18:02
Как можно отдать 3 голевых? и их же запороть. Где твое четырехмерное воображение..

Аха-ха)
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