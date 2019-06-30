Гвардиола: «„Барселона“ не выигрывает Лигу чемпионов не из-за Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Ara рассказал о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, его влиянии на «блаугранас» и футбол в целом.
Тито Виланова всегда говорил мне, что Месси похож на студента, который пришел на занятия и ему было скучно, потому что он всё это уже знал. Нам очень повезло, что Лео был в нашей «Барселоне». Мы старались вовлекать его в игру как можно больше, я не раз об этом говорил. В том поколении было много звезд, но без Месси мы бы столько не достигли. Он был намного весомее, чем просто вишенка на торте.
«Барселона» в минувшем сезоне была очень близка к победе в Лиге чемпионов, все думали, что они забьют гол на «Энфилде». Лига чемпионов требует от игроков очень многого. Месси передвинули подальше от флангов не только из соображений атаки, но и для оборонительной работы. Лично мне не хочется наблюдать страдания Месси, когда он возвращается к своим воротам, я бы предпочел видеть, как он действует в последних 20 метрах поля, но на «Камп Ноу» в матче с «Ливерпулем» Лео бегал как зверь. И на «Энфилде» в первом тайме он это делал. Если «Барселона» не выигрывает Лигу чемпионов, это не из-за Месси.
Я смотрю на «Барселону» и могу вас заверить, что не хотел с ними пересекаться в еврокубках. Они были на грани требла. Если бы каталонцы вышли в финал, то, я думаю, выиграли бы ЛЧ.
АХа-ха)
АХа-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Или Тите, который больше говорит об отсутствующем Неймаре, чем о своих игроках, которые пока что дают результат.
Или Тите, который больше говорит об отсутствующем Неймаре, чем о своих игроках, которые пока что дают результат.
Аха-ха)
Аха-ха)