ГлавнаяНовости

Президент «Лилля»: «Окружение Николя Пепе склоняется к ПСЖ»

сегодня, 10:32

Президент «Лилля» Жерар Лопес заявил, что нападающий команды Николя Пепе может перейти в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что форварда хочет видеть у себя «Ливерпуль».

Я хотел осуществить трансфер Пепе до Кубка Африки, но по просьбе его агентов мы решили подождать. И сам Нико сказал, что хочет пока сосредоточиться на этом турнире. Его окружение предпочитает вариант с ПСЖ, это не проблема для нас. Переговоры идут со многими именитыми клубами, где Пепе будет хорошо. А так, каждый имеет право на свои предпочтения.

24-летний ивуариец стал открытием минувшего сезона чемпионата Франции, забив 22 гола в 38 матчах и отдав 11 результативных передач.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Диас, которого активно вёл «Зенит», переходит в «Порту»
Сегодня, 11:59 Комментарии3
Слухи«Арсенал» рассчитывает арендовать Малкома
Сегодня, 10:43 Комментарии2
Слухи«Наполи» хочет арендовать Хамеса, «Реал» рассчитывает на прямую продажу
Сегодня, 09:53 Комментарии1
СлухиБюджет ПСЖ на летние трансферы - 200 млн евро
Сегодня, 08:21 Комментарии9
Слухи«Дерби» нашёл замену Лэмпарду, который возглавит «Челси»
Сегодня, 05:28 Комментарии3
Слухи«Наполи» хочет купить 19-летнего хавбека, которым интересовался «Зенит»
Сегодня, 04:46 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 10:53
Отличный результа по итогам сезона у этого парня.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100