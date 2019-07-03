Президент «Лилля»: «Окружение Николя Пепе склоняется к ПСЖ»

Президент «Лилля» Жерар Лопес заявил, что нападающий команды Николя Пепе может перейти в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что форварда хочет видеть у себя «Ливерпуль».
Я хотел осуществить трансфер Пепе до Кубка Африки, но по просьбе его агентов мы решили подождать. И сам Нико сказал, что хочет пока сосредоточиться на этом турнире. Его окружение предпочитает вариант с ПСЖ, это не проблема для нас. Переговоры идут со многими именитыми клубами, где Пепе будет хорошо. А так, каждый имеет право на свои предпочтения.
24-летний ивуариец стал открытием минувшего сезона чемпионата Франции, забив 22 гола в 38 матчах и отдав 11 результативных передач.