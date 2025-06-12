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Пустые сектора на матче Месси и 125 миллионов долларов за победу. Клубный ЧМ на грани провала

вчера, 12:25
Лионель Месси

Организаторы не уверены в качестве продукта.

Инфантино снова снизил цены на билеты

Мотивировать клубы будут премиальные: 32 команды разделят 1 миллиард долларов, 125 млн заберет победитель. Первый матч клубного чемпионата мира-2025 с групповым раундом и плей-офф состоится в 3 часа ночи по московскому времени в воскресенье в Майами, однако фанаты до сих пор не раскупили билеты. Сыграет «Интер» с Месси, но у клуба в основном глорихантеры. Поклонниками часто являются латиноамериканцы, живущие во Флориде. Сейчас местных жителей больше волнуют жесткие рейды миграционной службы, чем футбол.

Президент ФИФА Инфантино выбрал привычную тактику обмана. Цены на самые дешевые билеты на клубный ЧМ за полгода упали с 306 до 50 евро в пересчете. Премиум билеты теперь стоят 125 евро вместо 525 изначально, а в ложе для почетных гостей можно побывать всего за 260 евро вместо 725, как организаторы планировали изначально. Зная ФИФА, они все финансовые потери повесят на шею хозяевам кубка, так что американцы заплатят за ошибки с маркетингом. В США любят спорт, но только знакомый.

Во всей стране устраивают дикие гонки за билетами на матчи Месси, когда он играет с клубами МЛС. А вот когда Лионель и другие звезды «Интера Майами» встретят египетский клуб «Аль-Ахли», то рискуют получить полупустой стадион. Арена на 65 000 зрителей, но пока не сумели реализовать несколько десятков тысяч билетов. Надежда на туристов, которых привлечет дешевизна развлечения, 50 долларов за пропуск на матч Месси – смешная цена, когда раньше за право увидеть Лионеля платили 500.

Клубный ЧМ пострадает, если трибуны будут полупустыми, но важно вспомнить состав участников. «Порту» и «Палмейрас» в группе с Месси, Бускетсом и Суаресом. ПСЖ и «Атлетико» сыграют между собой и с «Ботафого». «Бавария», «Бенфика» и «Бока Хуниорс» в одном квартете. «Челси» встретит «Фламенго», из которого позже заберет игроков «Зенит». Миланский «Интер» сыграет против «Ривер Плейт». В одной группе «Манчестер Сити» и «Ювентус», а туринцы в декабре обыграли англичан в Лиге чемпионов.

Надежда на соревновательный дух игроков

Все помнят, как создали Лигу наций. Многие клубные тренеры жаловались, что теперь половина игроков порвет кресты именно в поединках нового турнира. Консервативные фанаты заявляли, что не смотрели товарищеские матчи сборных, которые проводили раньше, и не будут смотреть турнир, выдуманный УЕФА. В итоге англичанам важно, чтобы их сборная представляла элитный дивизион, а хорваты плакали, когда проиграли в финале в серии пенальти сборной Испании.

Испания и Франция выдали один из самых классных матчей сборных в новом веке – мы увидели безумный размен голами, а результативный финал Ямаля против Роналду привел к пенальти и очередному триумфу Португалии в Лиге наций. Турнир настоялся и состоялся, невзирая на скептицизм значительной части публики. Клубный ЧМ в старом формате был скучным, это просто факт. «Реал» взял очередной кубок, обыграв нового скучного соперника посреди привычного сезона.

Куда важнее было не провалиться в Лиге чемпионов на общем этапе. А позже больше внимания уделили матчам против «Арсенала», хотя это не был финал в борьбе за трофей. С клубным ЧМ, который будут проводить раз в четыре года, ситуация похожая. Это для 12 европейских клубов турнир не будет главным событием года, но в мире есть миллиарды людей за пределами Европы, и это надо учитывать. Для поклонников из Азии и Южной Америки это вызов.

Они понимают, что их клубы беднее и слабее, чем европейские, тем приятнее будет их победить. Здесь работает принцип национальных сборных. Когда Сенегал обыгрывает Англию, то это повод для разговора даже после спарринга. Неудачи европейцев на клубном ЧМ будут событием. А непредсказуемость сделает турнир ещё интереснее. Пустые трибуны влияют, пока не завелись сами участники странного действия.

Энрике и Гвардиола – фавориты

На бумаге ПСЖ и «Манчестер Сити» – короли турнира, но судьбу футбольного матча решают на траве. Суперкомпьютер провел 10 000 симуляций кубка, опираясь на статистику и различные вводные данные от аналитиков. В результате ПСЖ получил победу в 18,5% случаев, а «Манчестер Сити» забрал себе кубок в 17,8% случаев. Также в «большой шестерке» тех, в кого бездушная машина верит чаще всего, предсказуемо оказались «Бавария», «Интер», «Реал» и «Челси».

В список возможных финалистов добавляют «Атлетико» и «Боруссию» из Дортмунда, а в клубы за пределами Европы привычно не верят. Шансы «Аль-Хиляля» на победу оценивают в 0,3%, ведь команде бразильца Малкома играть против «Реала» на групповом этапе. А в случае прохода в плей-офф светят слишком сильные соперники вроде «Манчестер Сити». Аргентинцы и бразильцы котируются низко, а ещё немного удивляет результат симуляции для «Реала».

Пустые сектора на матче Месси и 125 миллионов долларов за победу. Клубный ЧМ на грани провала

Команда Хаби Алонсо получила победу лишь в 9,8% случаев, хотя очевидно, что если форвард Мбаппе будет в порядке, а новый тренер не напортачит со схемой, то Винисиус, Модрич и компания пошумят. Опытный хорват, как и Томас Мюллер из «Баварии», прощается со своим великим клубом именно на турнире в США. Важным будет настрой фаворитов. Например, у португальцев из ПСЖ два триумфа за короткое время, ведь выиграли Лигу наций.

Нет «Барселоны», что обидно, нет «Ливерпуля», что тоже снижает уровень соревнования. Из победителей топ-5 чемпионатов только «Бавария» и ПСЖ, ведь на клубный ЧМ отбирали клубы, которые недавно выигрывали Лигу чемпионов или имеют высокий коэффициент УЕФА. На групповом этапе могут быть сюрпризы, но если большинство из 12 европейских клубов окажется в плей-офф, то почти сразу образуются любопытные пары. Например, «Атлетико» может сыграть с «Порту».

Высока вероятность матча «Челси» против «Бенфики», а «Бавария» может проверить свои силы против «Фламенго». Если «Аль-Хиляль» не подведет в группе, то встретит в первом раунде плей-офф новый «Манчестер Сити», а «Ювентусу» сразу достанется «Реал». Одна из причин, почему Хаби Алонсо не выше в рейтинге фаворитов – он может нарваться на Гвардиолу в плей-офф, если один из фаворитов не выиграет свою группу. А дальше будет только интереснее.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 18:04
А я могу понять болельщиков. Одно дело смотреть и болеть за любимую команду с любимым игроком ( я имею в виду Месси) в матче, который проходит раз в две недели, и совсем другое - смотреть матчи с участием португальских, итальянских и некоторых других клубов, причём практически каждый день. Для этого надо быть просто мужественным человеком и отчаянным болельщиком. Не забывайте, кроме того, что в той же Флориде развлечений, кроме футбола, достаточно, и люди предпочтут в жаркое время поваляться на пляже и погреть пузо, чем плестись на стадион и болеть за "какие-то" европейские команды, названия которых они, что я вполне допускаю, слышат впервые.
Турнир "размыт" ради возможной прибыли, но оказался размыт неудачно для его организаторов.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 12:34
Это как раз и говорит об отсутствии интереса к данному турниру. Сомневаюсь, что будешь смотреть игры группового этапа, которые будут в 20.00 и 22.00 по Москве.
AKH
AKH ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:59
Ограниченный интерес по времени вещания.. Не спать 2 недкли из за аль хилялов и интеров из майами глупо..
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ AKH (раскрыть)
вчера в 18:42
При это ты сам говоришь про ограниченный интерес в кчм, начиная с 1/4.
А вот ЕВРО мне интересно с группового этапа.
Incredulous
Incredulous ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 15:09
Это ещё хорошо, что турнир не проводится в Саудовской Аравии, так как главным спонсором КЧМ является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF).
lazzioll
lazzioll
вчера в 15:01
если уже прогибаетесь как шлю-хи под америкосов и арабов с китайцами, то играйте в то что любит зритель. Рестлинг между командами Майами и Реалом народ хочет видеть где Мбаппе бьет морду Месси стулом, а Левандовски с канатов прыгает на Алиссона. на такое американец пойдет, а раз он платит вам продажным кю-нам лавэ то так и делайте. ни у кого нормального зрителя европейского футбола этот турнир не вызывает вообще никаких эмоций. договорное кривляние на поле
AKH
AKH
вчера в 14:53, ред.
Не понимаю я общий скептицизм. Так же говорили о Лиге Наций, а теперь это очень дерзкий турнир, где команды бьются до потери пульса. И матчи гораздо зрелищнее тех же матчей ЧМ и ЧЕ..

По ходу дела огромные премиальные, которых не заработать даже выиграв ЛЧ. Чем не стимул. Дополнительные премиальные для футболистов, дополнительные деньги на трансферы.

Ну а зрителям еще одно футбольное шоу. А букмекерам незапланированные бабосы.

Все рады, только консервативные любители футбола стенают. Не смотрите дорогие, кто вас засатвляет то?

Лично я бы охотно посмотрел все матчи начиная с 1/4. Единственное что плохо, время.. Трудновато смотреть футбол в 5 часов ночи.. Не тот возраст..
myst5
myst5
вчера в 13:54
Аналогично не смотрю не лигу наций не кубок Америки не эту фигню. В целом за турниры не считаю . В целом жаль футбол и жаль игроков. Высасывают деньги из зрелища . Переизбыток матчей это плохо , по футболу нужно соскучиться и от него надо иногда отдыхать
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 13:22
Не смотрю ни это, ни Лигу Наций. Для меня эти турниры всё равно из плоскости товарняков
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 13:14, ред.
Проводить КЧМ в стране где в «футболом по большей части играют руками» и ломить цены на билеты - гениального, просто нет слов. Смотреть матчи хороших клубов при пустых стадионах будет даже занятно. Интересно РФПЛ по посещаемости сможет тягаться с КЧМ в процентном плане наполнения зрителями стадионов? 🤔
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:59
Нет, нет, и нет. Не подогреть искусственно интерес. Большинство если что-то и посмотрит, то лишь финал. И то, при условии, что там будут две европейские команды.
И то, что билеты никому даром не нужны лишь подтверждает это.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:32
Нашли где проводить кчм. Да и такие команды как Интер Майами не наберут полные трибуны даже с Месси и Суаресои.
Гость
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