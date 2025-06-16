«Бока Хуниорс» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Бока Хуниорс» – «Бенфика», который состоится 17 июня 2025 года.

«Бока Хуниорс»

Легендарный аргентинский клуб принимает участие в КЧМ 2025, что делает этот турнир особенно ярким и колоритным. «Бока Хуниорс» на данный момент показывает не лучшие результаты в чемпионате, но наверняка по-особенному настраивается на это соревнование и обязан добиваться результата с «Бенфикой», ведь побороться с «Баварией» за первое место будет очень сложно, особенно учитывая статистику забитых и пропущенных немецкого клуба уже после первого тура.

20 мая «Бока Хуниорс» минимально проиграл на своем поле «Идепендьенте» (0:1), а 11 мая одолел «Ланус» в серии пенальти (1:0).

«Бенфика»

«Бенфика» осталась без чемпионства в Португалии, но имеет большие амбиции в международных турнирах и этот не является исключением. Команда попала в сложную группу, в которой есть откровенный фаворит и аутсайдер, поэтому матч с аргентинским оппонентом и для португальцев становится одним из решающих. Если «орлы» не сумеют выйти из группы, это будет расцениваться как большая неудача.

25 мая «Бенфика» проиграла в дополнительное время «Спортингу» (1:3) в финале кубка Португалии, а 17 числа сыграла вничью с «Брагой» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 6.2

Ничья – 4.15

Победит «Бенфика» – 1.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88

Статистика

«Бока Хуниорс» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Бенфики» завершились исходом «обе забьют»

Португальский клуб не проигрывает уже 13 матчей подряд в основное время

Прогноз

Поставить на победу «Бока Хуниорс» с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.6. Предполагаем, что команда из Аргентины сможет настроиться на первый тур группового этапа и удивит лиссабонский клуб, с большой вероятностью набрав при этом три балла.