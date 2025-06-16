В «Родине» считают, что продажа вратаря может стать рекордной в истории ФНЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал источнику возможный трансфер вратаря Александра Корякина в летнее трансферное окно.
7 июня инсайдер Иван Карпов сообщил, что 23-летнего игрока в качестве подмены Станиславу Агкацеву рассматривает «Краснодар».
По Саше ещё в конце мая нам стали поступать предложения, в том числе от топ-клубов РПЛ. С одним из ведущих клубов РПЛ мы достаточно далеко продвинулись в переговорах. С вероятностью 99% Александр Корякин покинет «Родину», и это будет, возможно, рекордная продажа в истории ФНЛ. А конкретизировать клуб на данный момент не стану, поскольку ещё не все формальности улажены.
Приятно, что Саша за полтора года в «Родине» проделал такой путь — от запасного вратаря команды Второй лиги, откуда мы его взяли, до вратаря, вокруг которого разгорелся ажиотаж среди топ-клубов России! Когда все формальности будут урегулированы, мы сообщим в соцсетях клуба.
если заявляют, что сделка может стать рекордной для ФНЛ.
если заявляют, что сделка может стать рекордной для ФНЛ.