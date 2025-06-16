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В «Родине» считают, что продажа вратаря может стать рекордной в истории ФНЛ

вчера, 15:55

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал источнику возможный трансфер вратаря Александра Корякина в летнее трансферное окно.

7 июня инсайдер Иван Карпов сообщил, что 23-летнего игрока в качестве подмены Станиславу Агкацеву рассматривает «Краснодар».

По Саше ещё в конце мая нам стали поступать предложения, в том числе от топ-клубов РПЛ. С одним из ведущих клубов РПЛ мы достаточно далеко продвинулись в переговорах. С вероятностью 99% Александр Корякин покинет «Родину», и это будет, возможно, рекордная продажа в истории ФНЛ. А конкретизировать клуб на данный момент не стану, поскольку ещё не все формальности улажены.

Приятно, что Саша за полтора года в «Родине» проделал такой путь — от запасного вратаря команды Второй лиги, откуда мы его взяли, до вратаря, вокруг которого разгорелся ажиотаж среди топ-клубов России! Когда все формальности будут урегулированы, мы сообщим в соцсетях клуба.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:57
Неужели Корякина продадут дороже Латышонка,
если заявляют, что сделка может стать рекордной для ФНЛ.
byxk45mm8366
byxk45mm8366
вчера в 18:21
Скорее всего, цену набивают.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:08
Если его кандидатуру Быки рассматривают то наверное он хорош
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 16:07
Распиарил
Гость
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