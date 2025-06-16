В «Родине» считают, что продажа вратаря может стать рекордной в истории ФНЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал источнику возможный трансфер вратаря в летнее трансферное окно.

7 июня инсайдер Иван Карпов сообщил, что 23-летнего игрока в качестве подмены Станиславу Агкацеву рассматривает «Краснодар».

По Саше ещё в конце мая нам стали поступать предложения, в том числе от топ-клубов РПЛ . С одним из ведущих клубов РПЛ мы достаточно далеко продвинулись в переговорах. С вероятностью 99% Александр Корякин покинет «Родину», и это будет, возможно, рекордная продажа в истории ФНЛ . А конкретизировать клуб на данный момент не стану, поскольку ещё не все формальности улажены.

Приятно, что Саша за полтора года в «Родине» проделал такой путь — от запасного вратаря команды Второй лиги, откуда мы его взяли, до вратаря, вокруг которого разгорелся ажиотаж среди топ-клубов России! Когда все формальности будут урегулированы, мы сообщим в соцсетях клуба.